Ουκρανία: Κόκκινο σύννεφο πάνω από το Χάρκοβο – Ρωσική οβίδα τίναξε στον αέρα αποθήκη νιτρικού αμμωνίου

Μια αποθήκη στην οποία φυλάσσονταν ποσότητες νιτρικού αμμωνίου χτυπήθηκε από ρωσικό πλήγμα στην περιοχή του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Η έκρηξη στην περιφέρεια του Χαρκόβου δεν συνιστά απειλή για τον πληθυσμό» διαβεβαίωσε στη σελίδα του στο Telegram ο κυβερνήτης της γειτονικής επαρχίας του Ντονέτσκ. Η ανάρτηση συνοδευόταν από μια φωτογραφία που έδειχνε ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί νέφος να υψώνεται πάνω από χωράφια.

«Μια ρωσική οβίδα έπληξε μια αποθήκη στην περιοχή του Χαρκόβου όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπήρχε νιτρικό αμμώνιο», διευκρίνισε ο κυβερνήτης. «Το νέφος μπορεί να είναι τρομακτικό, όμως δεν υπάρχει λόγος πανικού», πρόσθεσε.

Το νιτρικό αμμώνιο, μια ουσία στην οποία οφείλονταν οι καταστροφικές εκρήξεις που ισοπέδωσαν το λιμάνι της Βηρυτού τον Αύγουστο του 2020, χρησιμοποιείται κυρίως ως αζωτούχο λίπασμα αλλά και για την παρασκευή εκρηκτικών.

⚡️The footage published by Radio Liberty shows the consequences of the explosion at a warehouse with ammonium nitrate near Izium in the Kharkiv region

Source: https://t.co/d9tUWxDZiS

— Now in Ukraine (@Now_in_Ukraine) May 16, 2022