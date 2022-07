Ουκρανία: Κτηνωδία – Ρώσος στρατιώτης ευνούχισε Ουκρανό αιχμάλωτο – ΒΙΝΤΕΟ

Νέα σοκαριστική καταγγελία για όσα συμβαίνουν στον πόλεμο στην Ουκρανία έχει έρθει στο φως της δημοσιότητας. Σύμφωνα με αυτή και με βάση βίντεο που αρχικά κυκλοφόρησε από φιλορωσικά κανάλια στην πλατφόρμα Telegram, Ρώσος στρατιώτης ευνούχισε Ουκρανό αιχμάλωτο.

Στο σοκαριστικό βίντεο διακρίνεται ένας στρατιώτης να πλησιάζει έναν άλλον, ο οποίος φαίνεται να έχει δεμένα τα χέρια του και είναι ξαπλωμένος μπρούμυτα. Ο άντρας που είναι ξαπλωμένος φορά κίτρινα και μπλε διακριτικά, δηλαδή με τα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Δείτε σχετικό ρεπορτάζ από τον Independent

Ο Ρώσος στρατιώτης, που φορά χειρουργικά γάντια και κρατάει ένα κοπίδι στο χέρι, κόβει στη συνέχεια το πίσω μέρος του παντελονιού του αιχμαλώτου, τον οποίο κρατούν ακίνητο αρκετοί Ρώσοι στρατιώτες με στολές παραλλαγής και τον ευνουχίζει, δείχνοντας στην κάμερα τα γεννητικά του όργανα.

Άγνωστη παραμένει η προέλευση του βίντεο καθώς και το πού και πότε καταγράφηκε, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ρώσος στρατιώτης είχε βιντεοσκοπηθεί παλαιότερα κοντά στο εργοστάσιο χημικών Αζότ στο Σεβεροντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας και ότι ήταν μέλος μια ομάδας Τσετσένων, γνωστής ως «τάγμα Akhat».

Η οργισμένη ανάρτηση του Μιχάιλο Ποντόλιακ

Την Παρασκευή, o σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Μιχάιλο Ποντόλιακ επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα του βίντεο και εξέφρασε τη βούληση του Κιέβου να οδηγήσει τους δράστες στη δικαιοσύνη.

«Ο κόσμος πρέπει να το συνειδητοποιήσει: Η Ρωσία είναι μια χώρα κανιβάλων που απολαμβάνουν τα βασανιστήρια και τις δολοφονίες. Ωστόσο η ομίχλη του πολέμου δεν θα βοηθήσει να αποφευχθεί η τιμωρία για τους δήμιους. Θα αναγνωρίσουμε και θα φτάσουμε στον καθένα από εσάς», έγραψε ο εκ των βασικών διαπραγματευτών της Ουκρανίας στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που έχουν «παγώσει».

RF propagandists delightedly showed how a group of ru-tyrants crippled 🇺🇦 captive. World has to realize: 🇷🇺 — a country of cannibals who enjoy torture and murder. But the fog of war will not help to avoid punishment for the executioners. We will identify and get to each of you.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 29, 2022