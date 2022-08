Μέσα στην απόλυτη καταστροφή, αβεβαιότητα και σε κατάσταση πολέμου οι πολίτες της Ουκρανίας γιόρτασαν την 31η επέτειο της ανεξαρτησίας, εθνική γιορτή που απέκτησε ακόμη πιο ισχυρό συμβολισμό, με πιο έντονο το πρόσημο της αντίστασης.

Today, we celebrate Ukraine’s Independence Day together with the entire world. The Ukrainian flag flies proudly across the globe — not because we conquer the world, but because we have inspired it with our highest value: freedom. #StandForFreedom #StandWithUkraine pic.twitter.com/mVeHQ9xnac

Οι δρόμοι του Κιέβου πλημμύρισαν από αισθήματα πατριωτισμού, φωνές που πρόδιδαν την ανάγκη για διατήρηση της ανεξαρτησίας, εορτασμούς που μαρτυρούσαν τον ασίγαστο πόθο των Ουκρανών για μια ελεύθερη ζωή χωρίς απώλειες και βομβαρδισμούς.



Τα κατεστραμμένα ρωσικά άρματα στους δρόμους του Κιέβου συμβόλιζαν τον τιτάνιο αγώνα ενάντια στους Ρώσους και το «όχι» των Ουκρανών στην κατάθεση των όπλων.

Το κλίμα συγκινητικό και συνάμα ηλεκτρισμένο την 24η Αυγούστου, με υψηλόβαθμους Ουκρανούς αξιωματούχους να διατυπώνουν προειδοποίησεις για τον κίνδυνο σφοδρών ρωσικών αεροπορικών επιθέσεων εν μέσω της επετείου.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι επέτειοι ανεξαρτησίας συνοδεύονταν από παρελάσεις, φέτος όμως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε ένα μήνυμα με ειδικό συμβολισμό που απευθυνόταν στο θυμικό του λαού του, έξι μήνες μετά την έναρξη της εισβολής.

«Ένα νέο έθνος αναδύθηκε την 24η Φεβρουαρίου. Δεν γεννήθηκε, αναγεννήθηκε. Ένα νέο έθνος που δεν έκλαψε, δεν ούρλιαξε, δεν φοβήθηκε. Δεν παραδόθηκε. Δεν ξέχασε» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Κάθε νέα μέρα είναι ένας λόγος για να μην παραιτηθούμε από τον αγώνα. Επειδή, έχοντας περάσει τόσα, δεν έχουμε δικαίωμα να μην φτάσουμε στο τέλος. Τι σημαίνει το τέλος του αγώνα; Συνθίζαμε να λέμε: ειρήνη. Τώρα λέμε: νίκη» συμπλήρωσε.

— UKR Mission to the EU (@UA_EUMission) August 24, 2022

🇺🇦🇪🇺 Very touching moment of #Ukraine ’s Independence Day celebrations – unfurling of 30-meter Ukrainian flag on the Grand-Place together with @EU_Commission President @vonderleyen , Mayor @PhilippeClose , Ukrainian community, and so many of our partners & friends. #StandWithUkraine pic.twitter.com/vuHPReS9q9

Στο πλευρό των Ουκρανών και πολίτες άλλων χωρών της Ευρώπης, μεταξύ άλλων Ελλάδος, Γερμανίας, Νορβηγίας, που βγήκαν στους δρόμους για να δηλώσουν τη στήριξή τους.

🇺🇦 A proud, emotional moment as we unfurl the Ukrainian flag in the Grand-Place of Brussels, with the Ukrainian community of Belgium.

Today we all look towards the future.

A future where our Ukrainien friends can live in a free and independent Ukraine.

Slava Ukraini! pic.twitter.com/wXNlCjnieX

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2022