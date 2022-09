Ουκρανία: Νέος γύρος εκρήξεων και βομβαρδισμών κοντά στη Ζαπορίζια

Τη στιγμή που οι επιθεωρητές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας εξετάζουν τη Ζαπορίζια για να γίνει αποτίμηση του κινδύνου διαρροής ραδιενέργειας, μια νέα επίθεση καταγράφηκε κοντά στον πυρηνικό σταθμό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο του βρετανικού δικτύου skynews, ξαφνικά ηχεί μια τεράστια έκρηξη και στη συνέχεια βγαίνουν πυκνοί μαύροι καπνοί. Σημειώνεται, δε, ότι οι βομβαρδισμοί διήρκεσαν περίπου τρεις ώρες.

Footage circulating online shows an explosion in the city of Enerhodar in southern Ukraine, a few miles from the Zaporizhzhia nuclear power plant.

Latest on the war in Ukraine: https://t.co/VaQXpp7TFs pic.twitter.com/iqr2523qNI

— Sky News (@SkyNews) September 1, 2022