Ουκρανία – Οδησσός: Περισσότεροι από 21 οι νεκροί και 38 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις 

Πάνω από 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα, ύστερα από επιθέσεις της ρωσικής αεροπορίας κατά τις βραδινές ώρες, στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία.

Σύμφωνα με την ουκρανική στρατιωτική διοίκηση του νοτίου μετώπου, μαχητικά τύπου Tupolev Tu-22, αυτά τα βομβαρδιστικά που χρονολογούνται από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου και σχεδιάστηκαν ώστε να μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα, εκτόξευσαν πυραύλους Kh-22 εναντίον μιας πολυκατοικίας και τουριστικών εγκαταστάσεων.

Ο πιο πρόσφατος απολογισμός, που αναρτήθηκε στο Telegram από τις υπηρεσίες διάσωσης, κάνει λόγο για 16 νεκρούς και 38 τραυματίες (μεταξύ αυτών και 6 παιδιά) στην πολυκατοικία και για 5 νεκρούς, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, στην τουριστική εγκατάσταση. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες ενός κατεστραμμένου κτιρίου.

Η εννεαόροφη πολυκατοικία βρίσκεται στην περιοχή Μπίλγκοροντ-Δνείστερου, περίπου 80 χιλιόμετρα νοτίως της Οδησσού, όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος της περιφερειακής διοίκησης, ο Σέρχι Μπρατσούκ.

«Πρόκειται για ένα στοχευμένο και σκόπιμο πλήγμα της Ρωσίας, ας είμαστε ειλικρινείς, μιας ρωσικής τρομοκρατίας εναντίον των πόλεων και των χωριών μας, του πληθυσμού μας, ενηλίκων και παιδιών», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι, υποδεχόμενος στο Κίεβο τον πρωθυπουργό της Νορβηγίας Γιόνας Γκαρ Στέρε. Το Όσλο υποσχέθηκε σήμερα ότι θα παράσχει βοήθεια ύψους 10 δισεκ. κορωνών (περίπου 1 δισεκ. ευρώ) στην Ουκρανία, κυρίως για την αγορά εξοπλισμού.

«Καλώ τους εταίρους μας να παράσχουν στην Ουκρανία αμυντικά αντιπυραυλικά συστήματα το συντομότερο δυνατόν. Βοηθήστε μας να σώσουμε ζωές», ήταν η έκκληση που απηύθυνε ο υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα, χαρακτηρίζοντας τη Ρωσία «κράτος τρομοκράτη».

