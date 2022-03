Ουκρανία: Πέντε τραυματίες από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Κίεβο

Μια οβίδα εξερράγη έξω από μια πολυκατοικία στο Κίεβο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης την Κυριακή.

Το δεκαώροφο κτίριο στη βορειοδυτική συνοικία Σβιατοσίν υπέστη σοβαρές ζημιές, δήλωσαν δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι πυροσβέστες οδήγησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα και έναν αποπροσανατολισμένο άνδρα με τραύματα στο πρόσωπο στο ασθενοφόρο. Δύο καμένα αυτοκίνητα κείτονταν στην καλυμμένη από συντρίμμια αυλή, η οποία στεγάζει επίσης μια παιδική χαρά.

⚡️ Another missile strike on the Sviatoshyn district in Kyiv. Parts of a projectile hit the yard of a ten-storey residential building, causing a fire. According to mayor Klitschko, 5 people were injured. #StopRussia

Photos: @SESU_UA pic.twitter.com/Eo3njtXI7w

— Stratcom Centre UA (@StratcomCentre) March 20, 2022