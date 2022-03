Ουκρανία – Πόλεμος: Nεκρός δημοσιογράφος των New York Times από ρωσικά πυρά

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η αστυνομία του Κιέβου αλλά και τα διεθνή μέσα, νεκρός έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής (13/3), κοντά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας ο δημοσιογράφος των New York Times Brent Renaud.

Ο δημοσιογράφος σκοτώθηκε από πυρά προσπαθώντας να διασχίσει τη γέφυρα του Ιρπίν, όπως αναφέρει και ο Guardian.

Πρόκειται για τον 51χρονο Brent Renaud, ο οποίος έπεσε νεκρός από πυρά Ρώσων στρατιωτών, οι οποίοι άνοιξαν πυρ κατά ενός αυτοκινήτου στο Ίρπιν.

Brent Renaud, a 51-year-old correspondent with the New York Times, was shot dead in the Kyiv suburb of Irpin today. Another journalist was injured. Ukrainian authorities are currently attempting to evacuate the injured journalist from the combat zone. pic.twitter.com/VAyu13r2fZ

— The New Voice of Ukraine (@NewVoiceUkraine) March 13, 2022