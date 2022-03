Ουκρανία – Πόλεμος: Πάνω από ένα εκατομμύριο οι πρόσφυγες – Ο απολογισμός του ΟΗΕ

Ο πόλεμος συνεχίζεται στην Ουκρανία για 8η μέρα και ήδη, σύμφωνα με τον πρόσφατο απολογισμό του ΟΗΕ, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, οι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα ξεπερνούν το ένα εκατομμύριο.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) είχε καταγράψει ακριβώς 1.002.860 πρόσφυγες στην σχετική ιστοσελίδα της στις 10:00 ώρα Ελλάδος, ήτοι 128.834 περισσότερους από προηγούμενη καταμέτρηση που είχε δώσει χθες, Τετάρτη, το μεσημέρι στη δημοσιότητα.

«Σε επτά μέρες μόνο, είδαμε την έξοδο ενός εκατομμυρίου προσφύγων από την Ουκρανία προς τις γειτονικές χώρες. Για εκατομμύρια άλλους, στο εσωτερικό της Ουκρανίας, έχει έρθει η ώρα να σιγήσουν τα όπλα για να μπορέσει να φτάσει η ανθρωπιστική βοήθεια και να σωθούν ζωές», ανέφερε σε μήνυμά του στο Twitter ο Φιλίπο Γκράντι, ο Υπάτος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στη διάρκεια της νύχτας.

In just seven days we have witnessed the exodus of one million refugees from Ukraine to neighbouring countries.

For many millions more, inside Ukraine, it’s time for guns to fall silent, so that life-saving humanitarian assistance can be provided.

— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 2, 2022