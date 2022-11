Ουκρανία: Πώς τα καρπούζια έγιναν viral ως σύμβολο για την απελευθέρωση της Χερσώνας – ΦΩΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

Ένα μάλλον αναπάντεχο σύμβολο της απελευθέρωσης της Χερσώνα βρήκαν οι Ουκρανοί, καθώς τα καρπούζια έχουν γίνει viral σε ένα μαζικό κύμα φωτογραφιών και βίντεο.

Οι πολίτες της Ουκρανίας βρίσκονται σε πορείες, γιορτάζοντας την απελευθέρωσης της Χερσώνας και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπάρχουν βίντεο, αλλά και φωτογραφίες με στρατιώτες να υψώνουν καρπούζια ανάμεσα σε επευφημίες κόσμου, ενώ πολιτικά πρόσωπα χρησιμοποιούν το αντίστοιχο emoji στα έξυπνα κινητά τους, κάνοντας επίσημες ενημερώσεις.

Αρκετές είναι και οι εταιρείες που έχουν συμπεριλάβει το καρπούζι στα λογότυπά τους, ακόμα και το ταχυδρομείο ανακοίνωσε σχεδιασμό ειδικού γραμματοσήμου με καρπούζι.

There is a half-serious perception in Ukraine that Kherson Oblast is where Ukrainian watermelons come from pic.twitter.com/01ibvSKjBq

Ukraine’s armed forces are getting closer and closer to Kherson.

Ukrainian authorities will issue another stamp “Kherson is Ukraine!”. The stamp will feature a watermelon and protesters.. pic.twitter.com/QAlfRfGDrK

Εάν αναρωτιέστε γιατί, ο λόγος είναι απλός: η κατάληψη της περιοχής από τον ρωσικό στρατό, είχε κοστίσει στην Ουκρανία και είχε αποτελέσει μία τεράστια οικονομική πληγή, καθώς η Χερσώνα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες με τις υψηλές θερμοκρασίες, είναι ευρέως γνωστή για την ποιότητα των καρπουζιών της.

Επομένως τώρα, χρησιμοποιώντας αυτό ως σύμβολο, οι κάτοικοι της Ουκρανίας έχουν βρει έναν λόγο να είναι αισιόδοξοι.

Watermelon anyone? Fresh from Kherson, the fellas are in good spirits but the rushists continue to fight while running away.

Our thoughts are with the defenders as they secure and clear these newly freed areas. Please be safe everyone!#UkrainianArmy #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/bxWve9E2Ey

— UK4UA (@Uk4Ua) November 12, 2022