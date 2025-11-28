Ουκρανία: Ραγδαίες εξελίξεις και παραίτηση του προσωπάρχης του Ζελένσκι

Ραγδαίες εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς την παραίτησή του υπέβαλε σήμερα (28/11/2025) ο προσωπάρχης του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Αντριι Γέρμακ.

Σε ομιλία που δημοσιεύτηκε στο Telegram, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε ένα σχέδιο για την «επανεκκίνηση» του γραφείου του ενώ επιβεβαίωσε ότι ο Γερμάκ υπέβαλε την παραίτησή του νωρίτερα σήμερα.

«Είμαι ευγνώμων στον Αντρέι που πάντα παρουσίαζε τη θέση της Ουκρανίας στις διαπραγματεύσεις ακριβώς όπως έπρεπε. Ήταν πάντα μια πατριωτική θέση. Αλλά δεν θέλω να υπάρχουν φήμες και εικασίες», τόνισε ο Ουκρανός πρόεδρος. «Η Ρωσία θέλει πολύ η Ουκρανία να κάνει λάθη. Δεν θα υπάρξουν λάθη από μέρους μας. Το έργο μας συνεχίζεται», είπε ακόμη.

Αύριο θα πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις για το ποιος θα μπορούσε να αναλάβει το ρόλο, λέει.

Ο Ζελένσκι εξήγησε ότι η κίνηση αυτή έγινε επειδή η Ουκρανία χρειαζόταν «εσωτερική δύναμη» σε μια περίοδο κρίσιμων συνομιλιών για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία

Νωρίτερα σήμερα, οι ουκρανικές Αρχές κατά της διαφθοράς, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς και η Εξειδικευμένη Εισαγγελία Καταπολέμησης της Διαφθοράς, πραγματοποίησαν έρευνα στο γραφείο του προσωπάρχη που είναι και ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές για την ειρήνη.

«Η δράση των αρχών εγκρίθηκε και πραγματοποιείται στο πλαίσιο της έρευνας», ανακοινώθηκε μέσω του Telegram από το γραφείο του Ουκρανού ειδικού εισαγγελέα κατά της διαφθοράς.

Υπενθυμίζεται ότι είναι σε εξέλιξη μεγάλη έρευνα των ουκρανικών Αρχών κατά της διαφθοράς στον κρατικό τομέα, με μια εκτεταμένη επιχείρηση στον τομέα της ενέργειας.

Ο ίδιος ο Γερμάκ επιβεβαίωσε τις έρευνες στο σπίτι του, με ανάρτησή του στο Telegram. «Οι ανακριτές δεν αντιμετωπίζουν κανένα εμπόδιο για το έργο τους. Οι δικηγόροι μου βρίσκονται στον τόπο και συνεργάζονται με τους αξιωματούχους των αρχών επιβολής του νόμου. Από την πλευρά μου, παρέχω πλήρη συνδρομή», έγραψε ο επικεφαλής του Γραφείου του Προέδρου.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι ουκρανικές Αρχές είχαν ανακοινώσει μια σαρωτική έρευνα για μια υπόθεση δωροδοκιών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων στην κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας. Στην υπόθεση εμπλέκονταν πρώην υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι και ένας πρώην συνεταίρος του Ζελένσκι σε επιχειρήσεις.

Ο 54χρονος Γερμάκ, ο οποίος κατέχει από το 2020, δύο χρόνια πριν από τη ρωσική εισβολή, τη θέση του προσωπάρχη της προεδρίας, δεν έχει κατονομασθεί ως ύποπτος στην έρευνα, όμως αντιπολιτευόμενοι βουλευτές και μερικά μέλη του ίδιου του κόμματος του Ζελένσκι έχουν ζητήσει την παραίτησή του.

Οι έρευνες, οι οποίες είναι πιθανό να υποδαυλίσουν τις εντάσεις ανάμεσα στον Ζελένσκι και τους πολιτικούς αντιπάλους του, διεξάγονται την ώρα που το Κίεβο δέχεται πιέσεις για να δεχθεί μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία. Ο Γερμάκ είναι σημαντικός διαπραγματευτής στη διαδικασία αυτή.

Πρώην κινηματογραφικός παραγωγός και νομικός εξειδικευμένος σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Αντρίι Γερμάκ θεωρείτο ευρέως ο δεύτερος ισχυρότερος άνδρας στην Ουκρανία, μετά τον πρόεδρο Ζελένσκι.

Μάλιστα η επιρροή του επί του Ζελένσκι προκαλεί ερωτήματα μέχρι και στους κόλπους της προεδρικής ομάδας. Οι επικριτές του τον κατηγορούν κυρίως ότι έχει συγκεντρώσει υπερβολική εξουσία.

