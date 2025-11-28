Γερμανός ΥΠΕΞ: Η Τουρκία πρέπει να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα SAFE της ΕΕ

Η Τουρκία είναι ένας μακροχρόνιος και αξιόπιστος σύμμαχος του ΝΑΤΟ και πρέπει να συμπεριληφθεί στα νέα προγράμματα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SAFE), δήλωσε ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Γιοχάνες Βάντεφουλ.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Βερολίνο την Παρασκευή με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, ο Βάντεφουλ τόνισε πως η Τουρκία θεωρείται σημαντικός «γεωστρατηγικός εταίρος» και ότι επιθυμούν να ανοίξουν «ένα νέο κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις τους.

Bundesaußenminister Johann Wadephul hat am Freitag seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Berlin empfangen. Fidan wird nach Angaben seines Ministeriums auch mit türkischen Geschäftsleuten und Vertretern zivilgesellschaftlicher Organisationen zusammenkommen. pic.twitter.com/croyN71z5y — TRT Deutsch (@TRTDeutsch) November 28, 2025



«Πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόγραμμα SAFE της ΕΕ πρέπει να ανοίξει για την Τουρκία και το Ηνωμένο Βασίλειο, ως σημαντικούς εταίρους του ΝΑΤΟ», δήλωσε, αναφερόμενος στο πρόγραμμα κοινής άμυνας της ΕΕ ύψους 150 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση των ευρωπαϊκών αμυντικών ικανοτήτων.

«Είμαστε σε εποικοδομητικές συζητήσεις για αυτό το ζήτημα. Όπως έχω ήδη τονίσει, η Τουρκία υπήρξε πάντα ένας πολύ αξιόπιστος και σταθερός σύμμαχος του ΝΑΤΟ. Ως γερμανική κυβέρνηση, επιδιώκουμε να ανεβάσουμε τις διμερείς μας σχέσεις σε νέο επίπεδο και, ιδιαίτερα, να ενισχύσουμε την πτυχή της ασφάλειας», πρόσθεσε.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



