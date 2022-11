Ουκρανία: Ρωσικοί πύραυλοι έπληξαν το Κίεβο – Ηχησαν ξανά οι σειρήνες

Ισχυρές εκρήξεις καταγράφηκαν στο Κίεβο, ενώ οι σειρήνες που προειδοποιούν για επικείμενη επιδρομή ρωσικών πυραύλων ηχούν σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Reuters τουλάχιστον δύο εκρήξεις ακούσθηκαν στο Κίεβο, ενώ καπνός φαίνονταν να υψώνεται πάνω από την πόλη.

Κατά τον σύμβουλο της Ουκρανικής Προεδρίας, Andriy Yermank, η πυραυλική επίθεση «είναι η απάντηση της Ρωσίας στην ομιλία του Ζελένσκι στην Σύνοδο των G20».

Two residential buildings hit in Kyiv as a result of a Russian attack.

Video: Kyrylo Tymoshenko pic.twitter.com/dwe3zLxym2

— Oleksiy Sorokin (@mrsorokaa) November 15, 2022