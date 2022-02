Ουκρανία: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης όλη η χώρα – Εκτός Ντόνετσκ και Λουγκάνσκ

Αφού ζήτησε από τους πολίτες της να εγκαταλείψουν τη Ρωσία, αφού ανακοίνωσε ότι ξεκινά η επιστράτευση εφέδρων από 18 έως 60 ετών, η Ουκρανία κάνει ακόμη ένα βήμα: ετοιμάζεται να κηρύξει και κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Oυκρανία: Νέο μήνυμα Πούτιν – Ένας στρατιώτης νεκρός και 6 τραυματίες

Μόνο που η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Ουκρανία, που θα διαρκέσει τουλάχιστον 30 μέρες, δεν θα περιλαμβάνει το Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ (σ.σ. Ντονμπάς), τις περιοχές των οποίων την ανεξαρτησία αναγνώρισε η Ρωσία με το διάγγελμα του Βλαντιμίρ Πούτιν.

BREAKING: National Security and Defense Council Secretary Oleksiy Danilov says a state of emergency will be introduced throughout Ukraine, except for the Donetsk & Luhansk oblasts, where a special regime has been in effect since 2014. – @EuromaidanPress

