Ουκρανία: Τα μέτρα από τις ειδήσεις της Google

Σε απάντηση στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η Google αμύνεται κατά των απειλών κυβερνοασφάλειας, δημοσιοποιεί αξιόπιστες πληροφορίες και συνεισφέρει 15 εκατομμύρια δολάρια για την υποστήριξη των προσπαθειών ανακούφισης.

“Λαμβάνουμε έκτακτα μέτρα για να σταματήσουμε την εξάπλωση της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο”, έγραψε ο Πρόεδρος Παγκόσμιων Υποθέσεων της Google, Κεντ Γουόκερ, “και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση και να λαμβάνουμε πρόσθετα μέτρα ανάλογα με τις ανάγκες”.

Ukraine: How Google is helping

In response to the Russian invasion of Ukraine, Google is defending against cybersecurity threats, surfacing reliable information, and contributing $15 million to support relief efforts. “We are taking extraordinary measures to stop the spread of misinformation online,” wrote Google President of Global Affairs Kent Walker, “and we will continue to monitor the situation and take additional actions as needed.”

