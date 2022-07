Ουκρανία: Τα τελευταία λεπτά της 4χρονης Λίζας πριν την επίθεση – Η θηριωδία στη Βινίτσια ΒΙΝΤΕΟ

Δεν υπάρχει έλεος στον πόλεμο και δη σε αυτόν που εκτυλίσσεται στο μέτωπο της Ουκρανίας. Συγκλονίζει η θηριωδία στη Βινίτσια που έχασαν τη ζωή τους πάνω από 20 άμαχοι ανάμεσα τους κι ένα 4χρονο κοριτσάκι που λίγες ώρες προτού σκοτωθεί απολάμβανε τις τελευταίες στιγμές της αθωότητας και ξεγνοιασιάς της.

Ένα ντροπαλό χαμόγελο, μια στιγμή από τη ζωή της Λίζα Ντμιτρίεβα δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο λίγο προτού σκοτωθεί σε επίθεση ρωσικού πυραύλου στην πόλη της κεντρικής Ουκρανίας.

Το σύντομης διάρκειας βίντεο τη δείχνει να σπρώχνει ένα καρότσι και να ανταποκρίνεται χαρούμενα στη μητέρα της Ιρίνα, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά στην επίθεση της Πέμπτης που έγινε χιλιόμετρα μακριά από τις γραμμές του μετώπου.

During the russian terrorist attack on Vinnytsia on July 14, a little girl named Lisa died from the explosion. Her mother Iryna was taken to the hospital with her leg torn off. Iryna’s page on social media captures last minutes of her daughter’s life. pic.twitter.com/bJWz2h8eIJ

— Defence of Ukraine (@DefenceU) July 14, 2022