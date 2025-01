Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικό βαλλιστικό πύραυλο στο Κρίβι Ριχ ΦΩΤΟ – ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας έχασαν την ζωή τους την Παρασκευή στην ουκρανική πόλη Κρίβι Ριχ έπειτα από ρωσική επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο, ανέφερε ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Ντνιπροπετρόφσκ στο Telegram.

«Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις νεκροί στο Κρίβι Ριχ. Τρεις γυναίκες και ένας άνδρας. Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Πρόκειται για μια 22χρονη κοπέλα και άνδρες ηλικίας 34 και 56 ετών. Όλοι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Οι γιατροί παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια», έγραψε ο Σέρχι Λίσακ.

Russia has just struck a school and residential buildings in Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk region. The number of victims remains unknown. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/er8MrZpYZx — KyivPost (@KyivPost) January 17, 2025

«Σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες πληροφορίες, 5 άτομα τραυματίστηκαν. Τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Δύο ακόμη δέχτηκαν επί τόπου τις πρώτες βοήθειες», πρόσθεσε αργότερα.

Ο Λίσακ έκανε επίσης γνωστό ότι δύο πενταώροφα κτίρια υπέστησαν ζημιές ως αποτέλεσμα της επίθεσης.

Με τη σειρά του, ο επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας του Κρίβι Ριχ, ανακοίνωσε ότι η πόλη θα κηρύξει Ημέρα Πένθους στις 20 Ιανουαρίου για τους νεκρούς της επίθεσης.

«Ημέρα πένθους θα κηρυχθεί στην πόλη τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου», αναφέρει το μήνυμα.

🇺🇦In Kryvyi Rih, an educational institution and residential buildings were damaged by a Russian ballistic missile attack 2 five-story buildings were also damaged,

Fire broke out in one of them. A building that was not in use was also damaged. pic.twitter.com/KNyEgYBmJG — Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) January 17, 2025

Ζελένσκι: Μόνο με πίεση μπορεί να σταματήσει η Ρωσία

Με πληροφορίες από το protothema, μετά τη νέα ρωσική επίθεση στα ουκρανικά εδάφη, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία μπορεί να σταματήσει μόνο με πίεση.

«Συνηθισμένα κτίρια κατοικιών, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα και άλλες υποδομές της πόλης υπέστησαν ζημιές. Δυστυχώς, υπάρχουν και θύματα. Μέχρι στιγμής, τέσσερις ζωές έχουν χαθεί από το χτύπημα αυτό. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

📍On January 17, the Russian army attacked the city of Kryvyi Rih. The attack damaged houses, and an educational institution, and caused casualties and injuries. The number of injured has increased to 7 people🏥https://t.co/DIJXnqFmrh 📷 Serhii Lysak pic.twitter.com/gYrZ7z16Ma — Rubryka – Solutions from Ukraine (@RubrykaEng) January 17, 2025

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι διασώστες και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται στο σημείο. Η επιχείρηση διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη.

«Κάθε τέτοια τρομοκρατική επίθεση είναι μια ακόμη υπενθύμιση του με ποιους έχουμε να κάνουμε. Η Ρωσία δεν σταματά από μόνη της – μπορεί να σταματήσει μόνο με κοινή πίεση. Με πίεση από όλους στον κόσμο που εκτιμούν τη ζωή», τόνισε ο Ζελένσκι.

