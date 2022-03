Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεμένουν από τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες στη Χερσώνα

Τραγική είναι η κατάσταση στη Χερσώνα της Ουκρανίας, καθώς 300.000 άνθρωποι στην κατεχόμενη πόλη στο νότιο τμήμα της χώρας, ξεμένουν από τρόφιμα και ιατρικές προμήθειες σύμφωνα με τον Όλεγκ Νικολένκο, εκπρόσωπο του υπουργείου Εξωτερικών της χώρας.

Η πόλη Χερσώνα ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη της Ουκρανίας που έπεσε στα χέρια των ρωσικών στρατευμάτων μετά την εισβολή τους στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου.

For the second day in a row Russian troops appear to have used tear gas to disperse a peaceful protest by Ukrainians in the occupied city of Kherson.

The Russian forces are becoming more violent trying to break the resistance there. pic.twitter.com/bE7tkiPZWo

— Patrick Reevell (@Reevellp) March 22, 2022