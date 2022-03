Ουκρανοί κρατούν Ρώσο στρατιώτη αιχμάλωτο – Πήραν τη μητέρα του για να της πουν ότι είναι καλά – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα συγκινητικό βίντεο έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες κατά τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία και το οποίο φαίνεται να δείχνει έναν αιχμάλωτο Ρώσο στρατιώτη να ξεσπά σε κλάματα καθώς πίνει τσάι όταν Ουκρανοί καλούν τη μητέρα του για να της πουν ότι είναι καλά.

Το βίντεο, το οποίο όπως αναφέρει η New York Post δεν έχει ακόμα επιβεβαιωθεί δείχνει τον αποκαρδιωμένο στρατιώτη αφού προφανώς παραδόθηκε, περικυκλωμένος από πολλά άτομα και αυτοκίνητα. Είναι μαζεμένος, πίνει τσάι και τρώει κάτι που του έχουν δώσει, ενώ μια γυναίκα κρατά ένα κινητό τηλέφωνο κάνοντας βιντεοκλήση με τη μαμά του.

Remarkable video circulating on Telegram. Ukrainians gave a captured Russian soldier food and tea and called his mother to tell her he’s ok. He breaks down in tears. Compare the compassion shown here to Putin’s brutality. pic.twitter.com/KtbHad8XLm

— Christopher Miller (@ChristopherJM) March 2, 2022