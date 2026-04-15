Ουγγαρία: Ο Μάγιαρ βάζει στόχο νέα κυβέρνηση ως τα μέσα Μαΐου και ανοίγει μέτωπα με πρόεδρο και κρατικά ΜΜΕ

Ο Πέτερ Μάγιαρ επιβεβαίωσε ότι οι διαδικασίες για τον σχηματισμό της νέας ουγγρικής κυβέρνησης έχουν ήδη ξεκινήσει, μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο της χώρας, Τάμας Σούλιοκ, λίγα 24ωρα μετά την εκλογική νίκη του κόμματος Tisza. Ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η νέα κυβέρνηση μπορεί να είναι έτοιμη ως τα μέσα Μαΐου, ενώ σε ορισμένες δηλώσεις άφησε ανοικτό ακόμη και το ενδεχόμενο η μετάβαση να ολοκληρωθεί νωρίτερα, στις αρχές του μήνα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το νέο κοινοβούλιο δεν μπορεί να συγκροτηθεί πριν από την επίσημη επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος, με τον πρόεδρο να αναμένεται να αναθέσει επισήμως στον Μάγιαρ την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης κατά την εναρκτήρια συνεδρίαση της νέας Βουλής. Ο ηγέτης του Tisza, που πέτυχε σαρωτική νίκη απέναντι στον Βίκτορ Όρμπαν, δείχνει να επιδιώκει γρήγορη πολιτική εκκίνηση, ώστε να εκμεταλλευτεί άμεσα το αποτέλεσμα της κάλπης.

Στόχος η αποκατάσταση του κράτους δικαίου και η απελευθέρωση ευρωπαϊκών πόρων

Κεντρικό στοίχημα για τη νέα ηγεσία της Ουγγαρίας είναι η αποκατάσταση των σχέσεων με τις Βρυξέλλες και η επιτάχυνση των μεταρρυθμίσεων που συνδέονται με το κράτος δικαίου. Ο Μάγιαρ έχει ήδη προαναγγείλει άτυπες επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να παρουσιάσει το σχέδιο της νέας κυβέρνησης και να ανοίξει ο δρόμος για την αποδέσμευση δισεκατομμυρίων ευρώ που παραμένουν παγωμένα λόγω των συγκρούσεων της περιόδου Όρμπαν με την ΕΕ.

Το οικονομικό και πολιτικό βάρος αυτής της προσπάθειας είναι μεγάλο. Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 17 δισ. ευρώ παραμένουν μπλοκαρισμένα και η νέα κυβέρνηση θα πιεστεί να κινηθεί γρήγορα, καθώς μέρος αυτών των χρηματοδοτήσεων συνδέεται με αυστηρά χρονοδιαγράμματα και συγκεκριμένες μεταρρυθμιστικές δεσμεύσεις. Για τον Μάγιαρ, η επανεκκίνηση της σχέσης με τις Βρυξέλλες δεν είναι μόνο πολιτική επιλογή, αλλά και βασική προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση της ουγγρικής οικονομίας.

Πίεση στον πρόεδρο Σούλιοκ

Παράλληλα, ο νέος νικητής των εκλογών δεν έκρυψε την πρόθεσή του να ανοίξει μέτωπο και με τον πρόεδρο της χώρας. Ο Μάγιαρ επανέλαβε ότι θεωρεί τον Τάμας Σούλιοκ ακατάλληλο για τον θεσμικό του ρόλο και ζήτησε εκ νέου την παραίτησή του, εντάσσοντας την κίνηση αυτή σε ένα ευρύτερο σχέδιο θεσμικής ανασυγκρότησης μετά την ήττα του Όρμπαν.

Σε ανάρτησή του μετά τη συνάντηση, χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι ο Σούλιοκ δεν μπορεί να εκφράζει την ενότητα του ουγγρικού έθνους, ούτε να λειτουργεί ως εγγυητής της νομιμότητας ή ηθικό πρότυπο. Η τοποθέτηση αυτή δείχνει ότι η πολιτική αλλαγή στην Ουγγαρία δεν θα περιοριστεί σε μια απλή εναλλαγή κομμάτων στην εξουσία, αλλά αναμένεται να συνοδευτεί από ανοιχτές συγκρούσεις γύρω από τον έλεγχο και τον χαρακτήρα των θεσμών.

Παρέμβαση και στα κρατικά μέσα ενημέρωσης

Εξίσου ενδεικτική των προθέσεών του είναι και η στάση που κρατά απέναντι στη δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ο Μάγιαρ εμφανίστηκε στα στούντιο των Kossuth Rádió και M1 TV για πρώτη φορά έπειτα από 18 μήνες και ανακοίνωσε ότι μία από τις πρώτες κινήσεις της νέας κυβέρνησης θα είναι η αναστολή των κρατικών ειδησεογραφικών εκπομπών μέχρι να διαμορφωθεί νέο πλαίσιο λειτουργίας και να ψηφιστεί νέος νόμος για τα ΜΜΕ.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα κρατικά μέσα λειτούργησαν επί χρόνια ως όργανα φιλοκυβερνητικής προπαγάνδας επί Όρμπαν και ότι χρειάζεται ένα νέο σύστημα που να εγγυάται αντικειμενική δημόσια ενημέρωση. Η εξαγγελία αυτή δείχνει ότι η νέα πολιτική περίοδος στην Ουγγαρία θα ξεκινήσει με άμεσες παρεμβάσεις σε έναν από τους πιο αμφιλεγόμενους τομείς της εποχής Όρμπαν, αυτόν της συγκέντρωσης ελέγχου στα μέσα ενημέρωσης.

Νέα περίοδος με γρήγορες κινήσεις και μεγάλες συγκρούσεις

Η συνολική εικόνα που διαμορφώνεται είναι ότι ο Μάγιαρ δεν θέλει μια αργή, διαχειριστική μετάβαση, αλλά μια γρήγορη και βαθιά αναδιάταξη του πολιτικού τοπίου. Η πίεση προς τον πρόεδρο, οι επαφές με την Κομισιόν, οι εξαγγελίες για τα κρατικά ΜΜΕ και η πρόθεση αξιοποίησης της κοινοβουλευτικής του υπεροχής δείχνουν ότι η Ουγγαρία μπαίνει σε περίοδο έντονων συγκρούσεων και θεσμικών ανακατατάξεων μετά το τέλος της 16χρονης κυριαρχίας Όρμπαν.

