Ουψάλα: Σε κομμωτήριο οι πυροβολισμοί, αναζητείται ύποπτος ΒΙΝΤΕΟ

Η Ουψάλα στη νότια Σουηδία τέθηκε σε κατάσταση συναγερμού λόγω πυροβολισμών που σημειώθηκαν σε πλατεία στο κέντρο της πόλης.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η αστυνομία, ανέφερε πως δέχτηκε κλήσεις από πολίτες που άκουσαν δυνατούς κρότους, οι οποίοι έμοιαζαν με πυροβολισμούς κοντά στην πλατεία Vaksala στο κέντρο της Ουψάλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Aftonbladet, η πυροβολισμοί έλαβαν χώρα σε κομμωτήριο λίγο μετά τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), ενώ οι αστυνομικοί φέρεται να αναζητούν έναν ύποπτο που διέφυγε από το σημείο με ηλεκτρικό σκούτερ.

Αρκετοί άνθρωποι φέρεται να έχουν τραυματιστεί, ενώ η αστυνομία δεν ήταν σε θέση να δώσει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση των τραυματιών.

Several people injured in mass shooting in the “Modern Sweden” city of Uppsala.

Police responded to multiple reports of gunfire.

Situation just unfolding. pic.twitter.com/uepaqhCRlo

