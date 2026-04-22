Οβρυά: Ο «Φίλερης» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Χορού με εκδήλωση αφιερωμένη στους Σαρακατσάνους

Με μια ξεχωριστή εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Οβρυάς θα τιμήσει και φέτος την Παγκόσμια Ημέρα Χορού ο Χορευτικός Λαογραφικός Όμιλος Μεσσάτιδας «ο Φίλερης», συνεχίζοντας έναν θεσμό που πραγματοποιείται πλέον για ένατη διαδοχική χρονιά.

Αν και η Παγκόσμια Ημέρα Χορού γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου, η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, το Σάββατο 25 Απριλίου, λόγω τεχνικών δυσκολιών. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 18:00 και αναμένεται να φέρει στο κέντρο της Οβρυάς ένα ζωντανό λαογραφικό και πολιτιστικό αντάμωμα, με συμμετοχές χορευτικών ομάδων και με επίκεντρο την ελληνική παράδοση.

Στη φετινή γιορτή θα πάρουν μέρος η Σύναξη Νέων του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς, το Χορευτικό Εργαστήρι Αιγίου, ο Σύλλογος Ζακυνθινών τση Πάτρας, ο Λαογραφικός – Χορευτικός Όμιλος Πατρών, καθώς και η ομάδα παραστάσεων του ίδιου του Φίλερη, η οποία έχει και τον κεντρικό ρόλο στη διοργάνωση της βραδιάς.

Αφιέρωμα στους Σαρακατσάνους

Η φετινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη στους Σαρακατσάνους, μια κοινωνική ομάδα που έχει αφήσει έντονο αποτύπωμα στην ιστορία, στην παράδοση και στον λαϊκό πολιτισμό του τόπου. Μέσα από το αφιέρωμα αυτό, οι διοργανωτές επιχειρούν να αναδείξουν έναν ζωντανό κρίκο της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς, συνδέοντας τον χορό με τη συλλογική μνήμη, τα ήθη και τις ρίζες της ελληνικής υπαίθρου.

Τα μέλη του Ομίλου έχουν ήδη προετοιμάσει τη φετινή γιορτή με ιδιαίτερο μεράκι, θέλοντας να προσφέρουν μια όμορφη βραδιά τόσο στους συμμετέχοντες όσο και στο κοινό που θα βρεθεί στην πλατεία της Οβρυάς. Η φιλοδοξία των διοργανωτών είναι η εκδήλωση να αποτελέσει όχι μόνο μια γιορτή του χορού, αλλά και μια αφορμή συνάντησης ανθρώπων, συλλόγων και παραδόσεων.

Ευχαριστίες για τη στήριξη της διοργάνωσης

Ο υπεύθυνος του Ομίλου και δάσκαλος χορού Γιάννης Παναγιωτόπουλος ευχαρίστησε δημόσια την Πανελλήνια Ομοσπονδία Σαρακατσάνων, καθώς και τοπικούς Σαρακατσάνικους συλλόγους από διάφορες περιοχές της χώρας, για τη συμβολή τους στην προετοιμασία της εκδήλωσης.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πρόεδρο του Συλλόγου Σαρακατσάνων Πελοποννήσου, Χρήστο Γόγολο, για την παρουσία και τη στήριξή του στη διοργάνωση.

Η εκδήλωση στην Οβρυά έρχεται να προστεθεί στις τοπικές πολιτιστικές δράσεις που κρατούν ζωντανή την επαφή με την παράδοση και δίνουν χώρο στην εξωστρέφεια των συλλόγων. Για τον «Φίλερη», η γιορτή αυτή έχει πλέον αποκτήσει σταθερό χαρακτήρα και εξελίσσεται κάθε χρόνο σε σημείο αναφοράς για όσους αγαπούν τον ελληνικό χορό και τον λαϊκό πολιτισμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



