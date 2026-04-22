Ναύπακτος: Με Πομπή Αρματωμένων και ιστορικό δρώμενο η 197η Επέτειος της Απελευθέρωσης

Σε εορταστικό και συγκινησιακά φορτισμένο κλίμα ετοιμάζεται η Ναύπακτος να τιμήσει την 197η Επέτειο της Απελευθέρωσής της, από τις 24 έως τις 26 Απριλίου. Στο επίκεντρο του τριημέρου βρίσκονται η βραδινή Πομπή των Αρματωμένων το Σάββατο και το ιστορικό δρώμενο στο Ενετικό Λιμάνι, σε μια διοργάνωση με έντονο συμβολισμό και μεγάλη συμμετοχή συλλόγων και φιλαρμονικών.

22 Απρ. 2026 14:16
Pelop News

Με κάθε επισημότητα και με έντονο το στοιχείο της ιστορικής μνήμης, η Ναύπακτος μπαίνει σε επετειακό ρυθμό για τον εορτασμό της 197ης Επετείου της Απελευθέρωσής της. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων απλώνεται σε ένα τριήμερο, από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου, και φιλοδοξεί να μετατρέψει την πόλη σε σημείο συνάντησης της ιστορίας, της παράδοσης και της συλλογικής συγκίνησης.

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές των φετινών εορτασμών αναμένεται να είναι η βραδινή Πομπή των Αρματωμένων, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Απριλίου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα γίνει στις 19:00 στην παραλία Ψανής, στο σημείο «Φλοίσβος», ενώ στις 20:00 θα δοθεί η εκκίνηση της πομπής, η οποία θα κινηθεί κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και θα καταλήξει στον δυτικό βραχίονα του Ενετικού Λιμανιού, με τη συνοδεία φιλαρμονικών.

Η εικόνα που προδιαγράφεται είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς στην πομπή θα συμμετάσχουν δεκάδες σύλλογοι, αναβιωτικά σχήματα, φιλαρμονικές και πολιτιστικοί φορείς από τη Ναυπακτία αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας. Η μεγάλη αυτή κινητοποίηση δίνει στο γεγονός χαρακτήρα όχι μόνο τοπικής γιορτής, αλλά και ευρύτερης επετειακής συνάντησης με αναφορές στην παράδοση, την ιστορία και τη συλλογική ταυτότητα. Το εκτενές σχήμα συμμετοχών επιβεβαιώνεται από το δημοσιευμένο πρόγραμμα των εορτασμών.

Το βράδυ του Σαββάτου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πομπής, θα ακολουθήσει στο Ενετικό Λιμάνι το ιστορικό δρώμενο «Η Ναύπακτος Ελεύθερη», με ώρα έναρξης 20:45. Ο Δήμος Ναυπακτίας το παρουσιάζει ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, δίνοντας έμφαση στον συμβολισμό της απελευθέρωσης και στη σύνδεση της επετείου με τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης και του λιμανιού της.

Οι εκδηλώσεις, πάντως, δεν περιορίζονται μόνο στο Σάββατο. Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει ήδη από την Παρασκευή 24 Απριλίου ομιλία με θέμα «Η Απελευθέρωση της Ναυπάκτου ως στρατηγικό ορόσημο στην Ελληνική Επανάσταση», ενώ το σύνολο του τριημέρου οργανώνεται έτσι ώστε να συνδυάζει τον επετειακό χαρακτήρα με την ιστορική γνώση, την παρουσία των συλλόγων και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Τη διοργάνωση των εορτασμών έχει ο Δήμος Ναυπακτίας, με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη και του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος». Η σύνθεση αυτή δείχνει ότι η επέτειος αντιμετωπίζεται ως ένα γεγονός με ισχυρό ιστορικό, τοπικό και πολιτιστικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή.

Για τη Ναύπακτο, η επέτειος της Απελευθέρωσης δεν είναι απλώς μια ακόμη ημερομηνία στο ετήσιο καλεντάρι εκδηλώσεων. Είναι μια στιγμή συλλογικής αναφοράς στην ιστορική διαδρομή της πόλης, που κάθε χρόνο ενεργοποιεί τη μνήμη, τη συμμετοχή και το αίσθημα τοπικής υπερηφάνειας. Και φέτος, όλα δείχνουν ότι το επετειακό τριήμερο θα επιχειρήσει να το αποδείξει με τον πιο ηχηρό τρόπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:17 Πρωτομαγιά στη Βυτίνα: Το «στολίδι» του Μαινάλου στα καλύτερά του
16:09 ΥΠΟΙΚ: Τα 8 μέτρα στήριξης – Τι αλλάζει σε χρέη, επιδόματα και ενοίκια
16:00 40 χρόνια Οικολογική Κίνηση Πάτρας: Μας ένωσε με το περιβάλλον
15:53 Βουλή: Αίτημα άρσης ασυλίας από Αθανασίου και Χατζηβασιλείου, αιχμές κατά των Ευρωπαίων Εισαγγελέων
15:48 Συναγερμός στην Καλαμάτα: Μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη πλαστικών, διακοπή της κυκλοφορίας
15:40 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου: Διήμερο πανελλήνιο συνέδριο για εκπαίδευση και αξίες
15:28 Θρίλερ στο Ηράκλειο: Νέα ευρήματα στις έρευνες για τον εντοπισμό της 43χρονης
15:17 Επίδομα τέκνων: Έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί
15:10 Υπ. Ναυτιλίας: Διαψεύδει την κατάσχεση του ελληνικών συμφερόντων πλοίου «Epaminondas»
15:05 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Διπλή παρέμβαση για Δικαιοσύνη, δικηγόρους και Ευρωπαίους Εισαγγελείς
14:58 Πάτρα: Εκδήλωση για τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις στην Αγορά Αργύρη
14:52 Πέθανε ο Στέφανος Ληναίος στα 98 του χρόνια – Το συγκινητικό αντίο της κόρης του
14:50 Πάτρα: Η έκθεση «Τυπογραφίας Ίχνη» φωτίζει την ιστορία του Τύπου και των εκδόσεων στην πόλη
14:46 Μέτρα στήριξης 500 εκατ. ευρώ: Η εξειδίκευση Πιερρακάκη μετά τις ανακοινώσεις Μητσοτάκη ΒΙΝΤΕΟ
14:41 Αίγιο: Το 4ο Φεστιβάλ Παραμυθιού Αιγιάλειας φέρνει τρεις μέρες γεμάτες ιστορίες και φαντασία
14:33 Οβρυά: Ο «Φίλερης» τιμά την Παγκόσμια Ημέρα Χορού με εκδήλωση αφιερωμένη στους Σαρακατσάνους
14:29 ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενταση στη Βουλή την ώρα που μιλούσε ο Καραμανλής – Συνεχείς παρεμβάσεις από Κωνσταντοπούλου
14:16 Ναύπακτος: Με Πομπή Αρματωμένων και ιστορικό δρώμενο η 197η Επέτειος της Απελευθέρωσης
14:02 Μητσοτάκης – Ράμα στο Μαξίμου: Χιούμορ για το ντύσιμο στην έναρξη της συνάντησης
14:00 Θωρακίζει παραλίες η Δ. Αχαΐα: Δέκα πύργοι και πλήρης ναυαγοσωστική κάλυψη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ