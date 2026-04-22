Ναύπακτος: Με Πομπή Αρματωμένων και ιστορικό δρώμενο η 197η Επέτειος της Απελευθέρωσης

Με κάθε επισημότητα και με έντονο το στοιχείο της ιστορικής μνήμης, η Ναύπακτος μπαίνει σε επετειακό ρυθμό για τον εορτασμό της 197ης Επετείου της Απελευθέρωσής της. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων απλώνεται σε ένα τριήμερο, από την Παρασκευή 24 έως και την Κυριακή 26 Απριλίου, και φιλοδοξεί να μετατρέψει την πόλη σε σημείο συνάντησης της ιστορίας, της παράδοσης και της συλλογικής συγκίνησης.

Μία από τις πιο δυνατές στιγμές των φετινών εορτασμών αναμένεται να είναι η βραδινή Πομπή των Αρματωμένων, που έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 25 Απριλίου. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, η συγκέντρωση των συμμετεχόντων θα γίνει στις 19:00 στην παραλία Ψανής, στο σημείο «Φλοίσβος», ενώ στις 20:00 θα δοθεί η εκκίνηση της πομπής, η οποία θα κινηθεί κατά μήκος του παραλιακού μετώπου και θα καταλήξει στον δυτικό βραχίονα του Ενετικού Λιμανιού, με τη συνοδεία φιλαρμονικών.

Η εικόνα που προδιαγράφεται είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς στην πομπή θα συμμετάσχουν δεκάδες σύλλογοι, αναβιωτικά σχήματα, φιλαρμονικές και πολιτιστικοί φορείς από τη Ναυπακτία αλλά και από άλλες περιοχές της χώρας. Η μεγάλη αυτή κινητοποίηση δίνει στο γεγονός χαρακτήρα όχι μόνο τοπικής γιορτής, αλλά και ευρύτερης επετειακής συνάντησης με αναφορές στην παράδοση, την ιστορία και τη συλλογική ταυτότητα. Το εκτενές σχήμα συμμετοχών επιβεβαιώνεται από το δημοσιευμένο πρόγραμμα των εορτασμών.

Το βράδυ του Σαββάτου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πομπής, θα ακολουθήσει στο Ενετικό Λιμάνι το ιστορικό δρώμενο «Η Ναύπακτος Ελεύθερη», με ώρα έναρξης 20:45. Ο Δήμος Ναυπακτίας το παρουσιάζει ως μία από τις κορυφαίες στιγμές της φετινής διοργάνωσης, δίνοντας έμφαση στον συμβολισμό της απελευθέρωσης και στη σύνδεση της επετείου με τον ιστορικό χαρακτήρα της πόλης και του λιμανιού της.

Οι εκδηλώσεις, πάντως, δεν περιορίζονται μόνο στο Σάββατο. Το επίσημο πρόγραμμα περιλαμβάνει ήδη από την Παρασκευή 24 Απριλίου ομιλία με θέμα «Η Απελευθέρωση της Ναυπάκτου ως στρατηγικό ορόσημο στην Ελληνική Επανάσταση», ενώ το σύνολο του τριημέρου οργανώνεται έτσι ώστε να συνδυάζει τον επετειακό χαρακτήρα με την ιστορική γνώση, την παρουσία των συλλόγων και τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας.

Τη διοργάνωση των εορτασμών έχει ο Δήμος Ναυπακτίας, με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Λευκάδας, του Ιδρύματος Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη και του Συλλόγου Αναβίωσης Απογόνων Σουλιωτών Ναυπακτίας «Έπαχτος». Η σύνθεση αυτή δείχνει ότι η επέτειος αντιμετωπίζεται ως ένα γεγονός με ισχυρό ιστορικό, τοπικό και πολιτιστικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή.

Για τη Ναύπακτο, η επέτειος της Απελευθέρωσης δεν είναι απλώς μια ακόμη ημερομηνία στο ετήσιο καλεντάρι εκδηλώσεων. Είναι μια στιγμή συλλογικής αναφοράς στην ιστορική διαδρομή της πόλης, που κάθε χρόνο ενεργοποιεί τη μνήμη, τη συμμετοχή και το αίσθημα τοπικής υπερηφάνειας. Και φέτος, όλα δείχνουν ότι το επετειακό τριήμερο θα επιχειρήσει να το αποδείξει με τον πιο ηχηρό τρόπο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



