Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη: 1 στους 9 ενήλικες με τη νόσο

Η Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη, που έχει καθιερωθεί για σήμερα Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, εστιάζει στο θέμα: «Διαβήτης και ευεξία στο περιβάλλον εργασίας». Η Ελληνική Διαβητολογική Εταιρεία (ΕΔΕ) υλοποιεί δράσεις ενημέρωσης με το μήνυμα «Μάθε περισσότερα και κάνε περισσότερα για τον διαβήτη στον χώρο εργασίας σου», στοχεύοντας στη δημιουργία υποστηρικτικών συνθηκών για εργαζομένους με διαβήτη, ώστε να διαχειρίζονται την υγεία τους χωρίς στιγματισμό ή επαγγελματικά εμπόδια.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕ, καθηγητής Κωνσταντίνος Μακρυλάκης, υπογραμμίζει ότι παγκοσμίως 412 εκατομμύρια ενήλικες σε ηλικία εργασίας ζουν με διαβήτη. Σύμφωνα με τη Διεθνή Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF), 3 στα 4 άτομα με διαβήτη αντιμετωπίζουν ψυχικές προκλήσεις, όπως άγχος και κατάθλιψη, ενώ 4 στα 5 βιώνουν επαγγελματική εξουθένωση λόγω της νόσου. «Ο διαβήτης είναι καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια εργαζομένους, αλλά συχνά μετατρέπεται σε πηγή άγχους και φόβου στον εργασιακό χώρο», τονίζει ο κ. Μακρυλάκης, καλώντας για ενίσχυση της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας και στελέχωση των Διαβητολογικών Κέντρων στην Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν υποστελέχωση και καθυστερήσεις.

Ο γενικός γραμματέας της ΕΔΕ, Σταύρος Λιάτης, επισημαίνει ότι στην Ελλάδα 1 στους 9 ενήλικες (ηλικίας 20-79 ετών) ζει με διαβήτη, με τον επιπολασμό να αγγίζει το 8% και το 28,5% των ασθενών να παραμένει αδιάγνωστο, σύμφωνα με την 11η έκδοση του Άτλαντα Διαβήτη της IDF. «Η νόσος αποτελεί μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, με τεράστιο ψυχολογικό και οικονομικό κόστος για τα άτομα, τις οικογένειες και την κοινωνία», αναφέρει, καλώντας εργοδότες και εργαζομένους να προωθήσουν την ευαισθητοποίηση και την υποστήριξη στους εργασιακούς χώρους.

Η ΕΔΕ τονίζει την ανάγκη συνεχούς επιμόρφωσης, αναβάθμισης υποδομών και διεπιστημονικής συνεργασίας για αποτελεσματική διαχείριση του διαβήτη, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την ενίσχυση του συστήματος υγείας.

