Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγιεινής: Το κράτος ξεδοντιάζει τους πολίτες – Τι ζητούν οι οδοντίατροι

Αν και η στοματική υγεία είναι από τα βασικότερα αγαθά για τον άνθρωπο, η χώρα μας δεν προβλέπει καμία παροχή στους Ελληνες πολίτες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένας μεγάλος αριθμός πολιτών να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα μέχρι και αδυναμία διατροφής λόγω έλλειψης δοντιών.

«Η χώρα μας έχει εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό της για οδοντιατρική φροντίδα ένα τεράστιο μηδενικό. Παραμένει μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες όπου η οδοντιατρική περίθαλψη δεν εντάσσεται με θεσμικό και συστηματικό τρόπο στο πλαίσιο της δημόσιας και ασφαλιστικής κάλυψης, με αποτέλεσμα η οικονομική επιβάρυνση να μετακυλίεται σχεδόν εξ ολοκλήρου στους πολίτες» δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Αχαΐας Γιώργος Μουτούσης, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγιεινής.

Οπως προσθέτει ο ίδιος: «Πάγιο αίτημα του οδοντιατρικού κόσμου είναι η πρόβλεψη κονδυλίου για τη στοματική υγιεινή των Ελλήνων πολιτών. Δυστυχώς για το ελληνικό κράτος έχει μεγαλύτερη αξία το να έχει κάποιος ηλεκτρικό αυτοκίνητο, το οποίο και χρηματοδοτεί, από το να έχει δόντια κάποιος και να μπορεί να τρώει. Δεν είναι δυνατόν να ανακοινώνουν διαρκώς πλεονάσματα στον προϋπολογισμό και να μη διαθέτουν ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης της στοματικής υγιεινής».

Οπως εξηγεί ο κ. Μουτούσης σε επίπεδο δημοσίου συστήματος οι παροχές είναι πολύ περιορισμένες όπως και οι δομές που τις παρέχουν. «Η Ελλάδα δεν διαθέτει ένα πλήρες και λειτουργικό σύστημα δημόσιας οδοντιατρικής περίθαλψης. Η κακή πρόσβαση σε δημόσιες δομές συνέβαλε στην αύξηση των ανεκπλήρωτων αναγκών, με ποσοστό 27,1% του πληθυσμού της χώρας να δηλώνει ότι δεν έλαβε την οδοντιατρική φροντίδα που χρειαζόταν λόγω κόστους ή άλλων εμποδίων – το υψηλότερο στην ΕΕ (Eurostat 2024). Η δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη στη χώρα μας χαρακτηρίζεται από αποσπασματική λειτουργία, υποστελέχωση και περιορισμένο ρόλο εντός του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι οδοντιατρικές υπηρεσίες της Α’ και Β’ βάθμιας περίθαλψης δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού, ενώ οι κενές οργανικές θέσεις οδοντιάτρων υπερβαίνουν σε πολλές περιπτώσεις το 50%».

Ο οδοντιατρικός κόσμος υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να διερευνηθεί άμεσα η πλήρης αναδιάρθρωση της λειτουργίας των οδοντιατρικών τομέων της Α’ και Β’ βάθμιας περίθαλψης, ώστε οι υπηρεσίες οδοντιατρικής φροντίδας να εμπεδωθούν ως θεμελιώδες μέρος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας.

«Απαιτείται συνολική επανεξέταση και πλήρης αναδιάρθρωση της λειτουργίας των οδοντιατρικών τομέων της δημόσιας περίθαλψης, με επικαιροποίηση του οργανογράμματος, σαφή προσδιορισμό του ρόλου της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στη στοματική υγεία και ουσιαστική αξιοποίηση του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού.

Η ισχυρή δημόσια οδοντιατρική περίθαλψη έχει πολλαπλά οφέλη: βελτιώνει την πρόσβαση, μειώνει τις ανισότητες, ενισχύει την πρόληψη και μειώνει τελικά το συνολικό κόστος για το σύστημα υγείας και για τα νοικοκυριά. Η αναβάθμιση αυτή αποτελεί διαρκές όφελος δημόσιας υγείας, όχι απλώς δαπάνη».

Η συντριπτική πλειονότητα της οδοντιατρικής περίθαλψης στη χώρα μας παρέχεται διαχρονικά από τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος αποτελεί ουσιαστικά τον βασικό πυλώνα πρόσβασης των πολιτών σε υπηρεσίες στοματικής υγείας.

Το ερώτημα είναι, πόσοι έχουν πρόσβαση;

Η απουσία ασφαλιστικής κάλυψης της οδοντιατρικής φροντίδας δημιουργεί σοβαρά εμπόδια πρόσβασης, ιδιαίτερα για τα χαμηλότερα κοινωνικοοικονομικά στρώματα, τους ηλικιωμένους και τις ευάλωτες ομάδες, οδηγώντας σε καθυστερημένη αναζήτηση φροντίδας, επιδείνωση της στοματικής υγείας και τελικά σε αυξημένο κόστος τόσο για τα νοικοκυριά όσο και για το σύστημα υγείας συνολικά.

Η διεθνής εμπειρία και οι κατευθύνσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας καταδεικνύουν ότι η καθολική κάλυψη στοματικής υγείας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη θεσμική αξιοποίηση των ιδιωτών οδοντιάτρων, με όρους αξιοπρέπειας, διαφάνειας και ελεύθερης επιλογής από τον πολίτη. Η κάλυψη της οδοντιατρικής περίθαλψης σε ιδιωτικά οδοντιατρεία αποτελεί αναγκαία συνθήκη για τη μείωση των ανισοτήτων, την ενίσχυση της πρόληψης και την ευθυγράμμιση της χώρας μας με τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα καθολικής υγειονομικής κάλυψης.

Η Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία υποστηρίζει σταθερά ότι οποιοδήποτε σύστημα κάλυψης οδοντιατρικών υπηρεσιών οφείλει να βασίζεται στην ελεύθερη επιλογή οδοντιάτρου, στον σεβασμό της επαγγελματικής ανεξαρτησίας και στη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Η ένταξη της ιδιωτικής οδοντιατρικής περίθαλψης στο δημόσιο σύστημα υγείας δεν μπορεί να γίνει αποσπασματικά ή πρόχειρα, αλλά προϋποθέτει σαφές θεσμικό πλαίσιο, δίκαιη αποζημίωση και αξιόπιστο ασφαλιστικό φορέα.

Βασικά Αιτήματα του Οδοντιατρικού Κλάδου για τον Εκσυγχρονισμό της Οδοντιατρικής Περίθαλψης στην Ελλάδα 2025-2030

⦁ Η στοματική υγεία αποτελεί βασικό μέρος της γενικής υγείας, όμως στην Ελλάδα υπάρχει περιορισμένη πρόσβαση σε οδοντιατρικές υπηρεσίες, υψηλές ιδιωτικές δαπάνες και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες.

⦁ Η χώρα δεν διαθέτει ολοκληρωμένο δημόσιο σύστημα οδοντιατρικής περίθαλψης, με υποστελέχωση δομών και υψηλό ποσοστό πολιτών που δεν λαμβάνουν την απαραίτητη φροντίδα.

⦁ Απαιτείται αναβάθμιση και αναδιάρθρωση των δημοσίων οδοντιατρικών υπηρεσιών και ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

⦁ Η οδοντιατρική φροντίδα παρέχεται κυρίως από ιδιωτικά οδοντιατρεία, επομένως χρειάζεται θεσμική ένταξή τους σε σύστημα ασφαλιστικής κάλυψης, με ελεύθερη επιλογή οδοντιάτρου και δίκαιη αποζημίωση.

⦁ Είναι αναγκαία η νομοθέτηση σύγχρονης κοστολόγησης των οδοντιατρικών πράξεων, καθώς η ισχύουσα τιμολόγηση είναι παρωχημένη (από τη δεκαετία του 1980).

⦁ Χρειάζεται σταθερή ετήσια χρηματοδότηση της οδοντιατρικής περίθαλψης, με έμφαση στην πρόληψη και σε ευάλωτες ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι, οικονομικά ασθενείς).

⦁ Προτείνεται στήριξη και εκσυγχρονισμός του οδοντιατρικού επαγγέλματος, μέσω επενδύσεων σε τεχνολογία, ψηφιακό μετασχηματισμό και κίνητρα για νέους οδοντιάτρους.

⦁ Απαιτούνται επιδημιολογικές μελέτες, δημιουργία Παρατηρητηρίου Στοματικής Υγείας και εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας (Κώδικας Οδοντιάτρων, κινητές μονάδες, κατ’ οίκον φροντίδα).

