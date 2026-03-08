Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας: Το βίντεο της Φίνος Φιλμ αφιερωμένο στις πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η ιστορική εταιρεία παραγωγής Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο τιμώντας τις γυναίκες που πρωταγωνίστησαν στον ελληνικό κινηματογράφο.

Το βίντεο αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram και περιλαμβάνει σκηνές από γνωστές κινηματογραφικές παραγωγές, στις οποίες εμφανίζονται μερικές από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού σινεμά.

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, η εταιρεία σημείωσε:

«Ρωτήσαμε τους άντρες της Φίνος Φιλμ τη γνώμη τους για τις γυναίκες και να τι μας απάντησαν. Αφιερωμένο σε όλες».

Το βίντεο αποτελεί φόρο τιμής στις γυναίκες που πρωταγωνίστησαν στις ταινίες της εταιρείας και άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο κλιπ εμφανίζονται αγαπημένες ηθοποιοί που σημάδεψαν την ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζένη Καρέζη, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρθα Καραγιάννη.

Παράλληλα, στο βίντεο ακούγονται αποσπάσματα με σχόλια από άνδρες ηθοποιούς που συνεργάστηκαν μαζί τους σε κλασικές ταινίες, όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Κώστας Βουτσάς.

Οι σκηνές προέρχονται από γνωστές κινηματογραφικές παραγωγές της εταιρείας και παρουσιάζουν χαρακτηριστικές στιγμές από τη «χρυσή εποχή» του ελληνικού κινηματογράφου.

