Παγκόσμια κορυφή για τον Βαγγέλη Παυλίδη!

Σύμφωνα με έρευνα του CIES Football Observatory για τους παίκτες που έπαιξαν περισσότερο το 2025, ο Βαγγέλης Παυλίδης κυριολεκτικά αγωνίζεται ασταμάτητα , ενώ ο Χρήστος Τζόλης είναι ακούραστος!

Συγκεκριμένα, μία νέα μελέτη που έκανε το ποδοσφαιρικό παρατηρητήριο CIES έκατσε και έψαξε τον αριθμό των αγώνων, αλλά και τα λεπτά συμμετοχής που έχουν παίξει όλοι οι ποδοσφαιριστές παγκοσμίως από την αρχή του έτους μέχρι και τις 12 Δεκεμβρίου.

Στην έρευνα αυτή υπήρξαν δύο Έλληνες που ξεχώρισαν στις σχετικές λίστες που δημιουργήθηκαν. Ο πρώτος είναι ο Βαγγέλης Παυλίδης. Ο επιθετικός της Μπενφίκα ήταν μαζί με τον Βιτίνια της Παρί Σεν Ζερμέν οι δύο ποδοσφαιριστές που έπαιξαν τα περισσότερα παιχνίδια το 2025 φτάνοντας τα 72. Οι μόνοι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που έπιασαν τα 70 ήταν οι Τζούνιορ Αλόνσο της Ατλέτικο Μινέιρο και Χανς Βανάκεν της Κλαμπ Μπριζ.

Ο δεύτερος Έλληνας είναι ο Χρήστος Τζόλης, ο οποίος βρέθηκε στην δεκάδα της λίστας των παικτών με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχής στο ημερολογιακό αυτό έτος. Εκείνος βρέθηκε στην 7η θέση φτάνοντας τα 5.612 λεπτά και είχε μπροστά του τους Κουκουρέγια, Τεσίγιο, Βιτίνια, Μέχελε, Οταμέντι, Βανάκεν και Τζούνιορ Αλόνσο.

