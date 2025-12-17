Ποιους ψήφισαν Γιοβάνοβιτς και Μπακασέτας για το βραβείο «The Best» της FIFA;

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Τάσος Μπακασέτας, κλήθηκαν να ψηφίσουν για το βραβείο «The Best» της FIFA και η ισπανική «AS» δημοσιοποίησε τις επιλογές των εκπροσώπων της Ελλάδας.

Ο Τάσος Μπακασέτας στήριξε το νικητή του βραβείου Ουσμάν Ντεμπελέ και συμπλήρωσε την τριάδα του με τους Λαμίν Γιαμάλ και Βιτίνια, ενώ ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς φαίνεται πως δεν έχει σε εκτίμηση τον εξτρέμ της Παρί, αφού δεν τον επέλεξε σε καμία από τις τρεις ψήφους που είχε.

Ο Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός επέλεξε τον Λαμίν Γιαμάλ για κορυφαίο παίκτη του 2025. Ο Κιλιάν Εμπαπέ ήταν στη δεύτερη θέση, ενώ την τριάδα των ψήφων του έκλεισε ο Χάρι Κέιν.

Μόνο στον Γιαμάλ συμφώνησαν οι δύο εκπρόσωποι της Ελλάδας.

