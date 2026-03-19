Παγκόσμιος κλυδωνισμός στις αγορές: «Βουτιά» στην Ασία και πιέσεις λόγω Μέσης Ανατολής

Σε δίνη αβεβαιότητας εισήλθαν την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026, οι διεθνείς αγορές, με τα χρηματιστήρια της Ασίας να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τα νομίσματα των αναδυόμενων οικονομιών να δέχονται ισχυρές πιέσεις έναντι του δολαρίου. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις σε στρατηγικές ενεργειακές υποδομές, όπως το κοίτασμα South Pars και εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ, οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου πάνω από το φράγμα των 110 δολαρίων, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στο παγκόσμιο επενδυτικό σκηνικό.

Άλμα στις τιμές του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 112 δολάρια το Brent

Στο «κόκκινο» οι ασιατικοί δείκτες

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους αναζωπύρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε ελεύθερη πτώση:

Ιαπωνία: Οι δείκτες Nikkei και Topix υποχώρησαν κατά 2,5% έως 3,5% .

Νότια Κορέα: Ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 2,8% .

Κίνα & Χονγκ Κονγκ: Απώλειες της τάξεως του 2,5% για τον CSI 1000 και 2% για τον Hang Seng.

Ινδία: Ο δείκτης Nifty κατέγραψε υποχώρηση άνω του 2%.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα περιουσιακά στοιχεία των αναδυόμενων αγορών θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης όσο συνεχίζεται η πολεμική σύρραξη. Ο δείκτης αναδυόμενων αγορών του MSCI υποχώρησε κατά 2%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων εβδομάδων.

Παρεμβάσεις Κεντρικών Τραπεζών

Το δολάριο ενισχύθηκε σημαντικά, λειτουργώντας ως καταφύγιο, την ώρα που τα νομίσματα της Νοτιοανατολικής Ασίας κατέγραφαν ιστορικά χαμηλά. Το μπατ Ταϊλάνδης, το πέσο Φιλιππίνων και το ρινγκίτ Μαλαισίας ηγήθηκαν της πτώσης.

Οι Κεντρικές Τράπεζες της περιοχής έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού:

Φιλιππίνες: Το πέσο ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 60 ανά δολάριο, με την Κεντρική Τράπεζα (BSP) να παρεμβαίνει για τον μετριασμό της μεταβλητότητας.

Ινδονησία: Η Bank Indonesia ανακοίνωσε συνεχή δράση για τη σταθεροποίηση της ρουπίας.

Ινδία: Η Κεντρική Τράπεζα (RBI) εντείνει τη χρήση συναλλαγματικών εργαλείων για την υπεράσπιση της ρουπίας, η οποία υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, με τις θέσεις πώλησης να προσεγγίζουν τα επίπεδα ρεκόρ του 2025.

Η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την προοπτική υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για τις παγκόσμιες αγορές, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για περαιτέρω αστάθεια.

