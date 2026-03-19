Παγκόσμιος κλυδωνισμός στις αγορές: «Βουτιά» στην Ασία και πιέσεις λόγω Μέσης Ανατολής

Εκτόξευση του πετρελαίου και γεωπολιτική αβεβαιότητα πυροδοτούν μαζικές πωλήσεις μετοχών

Παγκόσμιος κλυδωνισμός στις αγορές: «Βουτιά» στην Ασία και πιέσεις λόγω Μέσης Ανατολής
19 Μαρ. 2026 8:55
Pelop News

Σε δίνη αβεβαιότητας εισήλθαν την Πέμπτη, 19 Μαρτίου 2026, οι διεθνείς αγορές, με τα χρηματιστήρια της Ασίας να καταγράφουν σημαντικές απώλειες και τα νομίσματα των αναδυόμενων οικονομιών να δέχονται ισχυρές πιέσεις έναντι του δολαρίου. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και οι επιθέσεις σε στρατηγικές ενεργειακές υποδομές, όπως το κοίτασμα South Pars και εγκαταστάσεις LNG στο Κατάρ, οδήγησαν την τιμή του πετρελαίου πάνω από το φράγμα των 110 δολαρίων, προκαλώντας αλυσιδωτές αντιδράσεις στο παγκόσμιο επενδυτικό σκηνικό.

Άλμα στις τιμές του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 112 δολάρια το Brent

Στο «κόκκινο» οι ασιατικοί δείκτες

Παγκόσμιος κλυδωνισμός στις αγορές: «Βουτιά» στην Ασία και πιέσεις λόγω Μέσης Ανατολής

Η άνοδος του ενεργειακού κόστους αναζωπύρωσε τους φόβους για τον πληθωρισμό, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε ελεύθερη πτώση:

  • Ιαπωνία: Οι δείκτες Nikkei και Topix υποχώρησαν κατά 2,5% έως 3,5%.

  • Νότια Κορέα: Ο δείκτης Kospi σημείωσε πτώση 2,8%.

  • Κίνα & Χονγκ Κονγκ: Απώλειες της τάξεως του 2,5% για τον CSI 1000 και 2% για τον Hang Seng.

  • Ινδία: Ο δείκτης Nifty κατέγραψε υποχώρηση άνω του 2%.

Σύμφωνα με την Goldman Sachs, τα περιουσιακά στοιχεία των αναδυόμενων αγορών θα παραμείνουν υπό καθεστώς πίεσης όσο συνεχίζεται η πολεμική σύρραξη. Ο δείκτης αναδυόμενων αγορών του MSCI υποχώρησε κατά 2%, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη πτώση των τελευταίων εβδομάδων.

Παρεμβάσεις Κεντρικών Τραπεζών

Το δολάριο ενισχύθηκε σημαντικά, λειτουργώντας ως καταφύγιο, την ώρα που τα νομίσματα της Νοτιοανατολικής Ασίας κατέγραφαν ιστορικά χαμηλά. Το μπατ Ταϊλάνδης, το πέσο Φιλιππίνων και το ρινγκίτ Μαλαισίας ηγήθηκαν της πτώσης.

Οι Κεντρικές Τράπεζες της περιοχής έχουν τεθεί σε κατάσταση συναγερμού:

  • Φιλιππίνες: Το πέσο ξεπέρασε το ψυχολογικό όριο των 60 ανά δολάριο, με την Κεντρική Τράπεζα (BSP) να παρεμβαίνει για τον μετριασμό της μεταβλητότητας.

  • Ινδονησία: Η Bank Indonesia ανακοίνωσε συνεχή δράση για τη σταθεροποίηση της ρουπίας.

  • Ινδία: Η Κεντρική Τράπεζα (RBI) εντείνει τη χρήση συναλλαγματικών εργαλείων για την υπεράσπιση της ρουπίας, η οποία υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό, με τις θέσεις πώλησης να προσεγγίζουν τα επίπεδα ρεκόρ του 2025.

Η επιδείνωση της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, σε συνδυασμό με την προοπτική υψηλών δασμών από τις ΗΠΑ, δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα για τις παγκόσμιες αγορές, με τους αναλυτές να προειδοποιούν για περαιτέρω αστάθεια.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:55 Σύνοδος Κορυφής: Ο Μητσοτάκης ζητά ευρωπαϊκό σχέδιο για άμυνα, ενέργεια και σύνορα
11:51 Ηράκλειο: Η ΕΣΗΕΠΗΝ ανοίγει τον κύκλο των 100 χρόνων της με μεγάλη επετειακή έκθεση
11:45 Πάτρα: Πήγε να φύγει για το εξωτερικό με αρχαία νομίσματα στη βαλίτσα του
11:44 Ελληνικοί πύραυλοι patriot κατέρριψαν Ιρανικά βλήματα
11:39 Καλογριά: Ψαράδες έβγαλαν με τα δίχτυα πιθανό τμήμα αρχαίου αμφορέα ΦΩΤΟ
11:37 Τι είναι το South Pars Gas Field για το οποίο απειλεί ο Τραμπ;
11:32 Αιγιάλεια: Ενισχύεται η αστυνόμευση με ομάδες ΟΠΚΕ και νέο επιχειρησιακό σχεδιασμό
11:29 Πάτρα: Θλίψη στα Ζαρουχλέικα για τον θάνατο του Φώτη Ανδριόπουλου – “Έφυγε” σε ηλικία 59 χρόνων
11:26 ΔΥΠΑ : Μέχρι τις 20 Μαρτίου οι ενστάσεις για το Voucher των 750 ευρώ
11:22 Πάτρα: Το νέο βιβλίο της Χριστίνας Καρποντίνη φωτίζει 51 Ελληνίδες που άνοιξαν δρόμους
11:18 Γαστούνη: Ανήλικοι μπήκαν σε μίνι μάρκετ και άρπαξαν τσιγάρα και ηλεκτρονικά τσιγάρα
11:16 Δυο αγώνες για την Ακαδημία των Σπορ, τιμά πατρινό γυμναστή
11:13 Κακλαμάνης: Αλλάζει ο Κανονισμός της Βουλής μετά το επεισόδιο Κωνσταντοπούλου-Γεωργιάδη – Έρχεται απαγόρευση βιντεοσκόπησης
11:09 Βουλή: Η Κωνσταντοπούλου ανέβασε στο TikTok το βίντεο με τον Γεωργιάδη να τρώει κράκερς
11:03 Αίγυπτος: Άνοιξε ξανά η λωρίδα της Γάζας
11:02 Βέροια: Χωρίς απαντήσεις ακόμη η υπόθεση της 24χρονης που ξυλοκοπήθηκε άγρια – Παραμένει κρίσιμη η κατάστασή της
10:55 Πάτρα: Να μπει φρένο στα τροχαία – Παρέμβαση της Εισαγγελίας Εφετών
10:51 Δυτική Αχαΐα: Το βίντεο στα social που «έκαψε» άνδρα στα Σαγαίικα
10:47 Νέα εξόρμηση για τους κολυμβητές της ΝΕΠ
10:42 Πατήσια: Χειροπέδες σε γνωστό τράπερ μετά από καταδίωξη
