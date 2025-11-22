Παγκράτι: Μπροστά στην ΑμεΑ κόρη της σκοτώθηκε η 75χρονη – Νέα στοιχεία για την τρελή πορεία του 84χρονου

Η παραβίαση προτεραιότητας από έναν 84χρονο οδηγό στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου στο Παγκράτι οδήγησε σε μια αλυσιδωτή σύγκρουση που κατέληξε στον θάνατο μιας 75χρονης γυναίκας. Το τροχαίο εξελίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, καθώς ο ηλικιωμένος οδηγός, μετά από πρόσκρουση με άλλο όχημα, συνέχισε ανεξέλεγκτα παρασύροντας την πεζή γυναίκα που συνόδευε την κόρη της ΑμεΑ.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ιλιάδος και Νεοπτολέμου, όπου ο ηλικιωμένος άνδρας επιχειρούσε να ξεπαρκάρει το όχημά του κάνοντας αλλοπρόσαλλες κινήσεις, προκαλώντας την ανησυχία και τις παρατηρήσεις περαστικών.

Οι παρατηρήσεις φαίνεται πως τον εξόργισαν, με αποτέλεσμα να αναπτύξει ταχύτητα και να ξεκινήσει μια ανεξέλεγκτη πορεία επί της οδού Νεοπτολέμου. Λίγο αργότερα, στη διασταύρωση με την Ιλιάδος, παραβίασε το STOP και συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονος και είχε προτεραιότητα. Παρά τη σύγκρουση, ο 84χρονος δεν σταμάτησε. Συνέχισε να κινείται ανεξέλεγκτα, παρασύροντας την 75χρονη γυναίκα που περπατούσε στο σημείο μαζί με τη 32χρονη κόρη της, η οποία είναι άτομο με αναπηρία και βρισκόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο.

Η μοιραία πορεία του οχήματος ολοκληρώθηκε αφού ο οδηγός χτύπησε και τρία έως τέσσερα σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές στην περιοχή. Η 75χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όμως λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά της. Η κόρη της, που ήταν μαζί της, δεν τραυματίστηκε, ωστόσο βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Η 32χρονη, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει νοητική αναπηρία και είχε χάσει και τον πατέρα της, έμεινε πλέον χωρίς οικογενειακό στήριγμα. Αστυνομικοί της Τροχαίας την οδήγησαν στο Τμήμα, όπου δέχεται ψυχολογική υποστήριξη από ειδικούς, ενώ εξετάζεται η μεταφορά της σε ίδρυμα για τη φροντίδα της.

Οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στο τροχαίο είχαν άδειες οδήγησης σε ισχύ. Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του δυστυχήματος, συγκεντρώνοντας καταθέσεις και υλικό από κάμερες ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί με ακρίβεια η πορεία των γεγονότων που οδήγησαν στον θάνατο της 75χρονης.

