Παγκράτι: Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια στους δύο οδηγούς – Στο “Αιγινήτειο” η κόρη του θύματος

Η τραγωδία στο Παγκράτι συνεχίζει να προκαλεί σοκ, καθώς οι δύο οδηγοί που ενεπλάκησαν στη θανατηφόρα σύγκρουση αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Η 75χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της μπροστά στα μάτια της 32χρονης κόρης της, η οποία είναι ΑμεΑ και μεταφέρθηκε σε μονάδα υποστήριξης.

22 Νοέ. 2025 14:38
Pelop News

Κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια αντιμετωπίζουν οι δύο οδηγοί που εμπλέκονται στο σοβαρό τροχαίο του Παγκρατίου, στο οποίο έχασε τη ζωή της μία 75χρονη γυναίκα. Οι αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις τους λίγο μετά το δυστύχημα, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών. Από αμφότερους ελήφθησαν δείγματα αίματος, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρχε χρήση αλκοόλ ή άλλων ουσιών.

Σύμφωνα με την έρευνα της Τροχαίας, το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο 84χρονος οδηγός ενός ΙΧ δεν σταμάτησε σε STOP στη διασταύρωση των οδών Νεοπτολέμου και Ιλιάδος. Το όχημά του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονη, με αποτέλεσμα ο 84χρονος να χάσει τον έλεγχο και το αυτοκίνητό του να χτυπήσει πέντε σταθμευμένα οχήματα. Στην πορεία παρέσυρε την 75χρονη, η οποία υπέκυψε στα τραύματά της λίγη ώρα αργότερα.

Την ώρα του δυστυχήματος, η γυναίκα βρισκόταν μαζί με την 32χρονη κόρη της, η οποία είναι ΑμεΑ και μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο. Η νεαρή γυναίκα, σε κατάσταση σοκ, μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Παγκρατίου, όπου την εξέτασε υπηρεσιακός ψυχολόγος, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αιγινήτειο» για προσωρινή φιλοξενία. Η μητέρα της ήταν το μοναδικό της στήριγμα, αφού ο πατέρας της είχε φύγει από τη ζωή.

Οι δύο οδηγοί τραυματίστηκαν ελαφρά κατά τη σύγκρουση και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Λαϊκό». Δεν έχει εξακριβωθεί ακόμη αν φορούσαν ζώνη ασφαλείας τη στιγμή του συμβάντος. Η Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών συνεχίζει την προανάκριση, ενώ για τη θανούσα έχει διαταχθεί νεκροψία-νεκροτομή.

