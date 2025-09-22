Παγκράτι: Πυροβόλησαν 33χρονο στη μέση του δρόμου

Ενας τραυματίας σε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/05/2025, στο Παγκράτι.

Η Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο βρήκε αιμόφυρτο άνδρα περίπου 33 ετών σε είσοδο πολυκατοικίας.

Από σημείο περισυνελέγησαν 3 κάλυκες πυροβόλου όπλου, αγνώστου μέχρι στιγμή διαμετρήματος.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο άνδρας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό καθώς έχει τραύματα στην μέση και στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την ζωή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 33χρονος είναι ένοικος της πολυκατοικίας έξω από την οποία εντοπίστηκε.

