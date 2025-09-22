Παγκράτι: Πυροβόλησαν 33χρονο στη μέση του δρόμου

Αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από πολυκατοικία τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/09/2025, στο Παγκράτι.

22 Σεπ. 2025 7:34
Pelop News

Ενας τραυματίας σε σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 22/05/2025,  στο Παγκράτι.

Η Αστυνομία που έσπευσε στο σημείο βρήκε αιμόφυρτο άνδρα περίπου 33 ετών  σε είσοδο πολυκατοικίας.

Από σημείο περισυνελέγησαν 3 κάλυκες πυροβόλου όπλου, αγνώστου μέχρι στιγμή διαμετρήματος.

Όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο άνδρας διακομίστηκε στον Ερυθρό Σταυρό καθώς έχει τραύματα στην μέση και στην κοιλιακή χώρα και νοσηλεύεται χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την ζωή του.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο 33χρονος είναι ένοικος της πολυκατοικίας έξω από την οποία εντοπίστηκε.
