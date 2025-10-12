Ελευθεριάδης:«Παίξαμε επιθετικά και πήραμε τη νίκη»

Ικανοποιημένος εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με το Παγκράτι, ο προπονητής του Απόλλωνα, Γιάννης Ελευθεριάδης ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Ηταν ένα παιχνίδι με πρέπει, ερχόμασταν μια από μια ήττα από τον Κρόνο, όμως είχαμε δουλέψει πολύ όλη την εβδομάδα. Στην αρχή του αγώνα είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, στη συνέχεια καταλαβαίνει τι έπρεπε να κάνουμε, παίξαμε επιθετικά και όπως θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα και ήρθε η νίκη φυσιολογικά.

Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά και στο Παγκράτι που είναι μια δουλεμένη ομάδα αλλά η ποιότητα των παιδιών μας ηταν αυτή που έφερε τη νίκη».

