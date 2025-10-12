Ελευθεριάδης:«Παίξαμε επιθετικά και πήραμε τη νίκη»

Ελευθεριάδης:«Παίξαμε επιθετικά και πήραμε τη νίκη»
12 Οκτ. 2025 13:59
Pelop News

Ικανοποιημένος  εμφανίστηκε στη συνέντευξη Τύπου του αγώνα με το Παγκράτι, ο προπονητής του Απόλλωνα, Γιάννης Ελευθεριάδης ο οποίος μεταξύ άλλων τόνισε: «Ηταν ένα παιχνίδι με πρέπει, ερχόμασταν μια από μια ήττα από τον Κρόνο, όμως είχαμε δουλέψει πολύ όλη την εβδομάδα. Στην αρχή του αγώνα είχαμε κάποια σκαμπανεβάσματα, στη συνέχεια καταλαβαίνει τι έπρεπε να κάνουμε, παίξαμε επιθετικά και  όπως θέλουμε να βλέπουμε την ομάδα και ήρθε η νίκη φυσιολογικά.

Συγχαρητήρια στους παίκτες μου, αλλά και στο Παγκράτι που είναι μια δουλεμένη ομάδα αλλά η ποιότητα των παιδιών μας ηταν αυτή που έφερε τη νίκη».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:12 Η Πάτρα τίμησε τη μνήμη ενός θρύλου, τα αποτελέσματα στον 4ο Ημιμαραθώνιο «Τσιμιγκάτο»
17:06 «Επίθεση» του ΣΥΡΙΖΑ για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
16:57 Πάλεψε, αλλά δεν απέφυγε την ήττα η Παναχαϊκή
16:54 Ισραήλ: Ξημερώματα Δευτέρας θα απελευθερώσει η Χαμάς τους ομήρους
16:42 Συνελήφθη ένας από τους πιο επικίνδυνους ανθρώπους της Σκανδιναβίας!
16:34 Σπουδαία διάκριση για Καρέτσα, αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης στον κόσμο κάτω των 18 ετών!
16:27 Και ο Χρήστος Σουγλέρης με τον Αντώνη Κουνάβη
16:24 Ηττα στην πρεμιέρα για τα κορίτσια του Προμηθέα
16:18 Αυτός είναι ο λόγος που ξαφνικά δεν παίζει ο Ναν στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό
16:11 Οι κτηνοτρόφοι Θεσσαλίας ζητούν αποζημιώσεις εδώ και τώρα!
16:02 Πατήσια: Το βρέφος έβαλε στο στόμα του το ναρκωτικό “μπονσάι”
15:55 Η ΝΕΠ πήγε «Πύλη Καρδιάς» και… η καρδιά μπήκε σε κίνηση! – Φωτογραφίες
15:50 Ισχαιμικό επεισόδιο υπέστη ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος
15:42 Α. Παναγιωτόπουλος για Κ. Μητσοτάκη: Κάνει επίδειξη ακροδεξιάς ρητορικής!
15:32 Η Εθνική παίζει με τη Δανία το τελευταίο χαρτί πρόκρισης στο Μουντιάλ
15:25 Συνάντηση Μητσοτάκη-Τασούλα, στη συνέχεια θα «πετάξει» για Αίγυπτο
15:17 Yποθαλάσσια ζεύξη Σαλαμίνας – Περάματος: Ονειρο ήταν και πάει…
15:10 Βασιλική του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό: Ιεροσυλία από έναν νεαρό Ιταλό… ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ
15:07 Η αποκάλυψη του Κωστόπουλου για τον γάμο της κόρης του
14:57 Ειρηνευτική Διάσκεψη: Πάει και ο Ερντογάν στην Αίγυπτο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ