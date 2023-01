Πακιστάν: 83 οι νεκροί από τη βομβιστική επίθεση καμικάζι – ΒΙΝΤΕΟ

Τους 83 έχουν φτάσει οι νεκροί από την έκρηξη βομβιστή-καμικάζι μέσα σε ισλαμικό τέμενος στο αρχηγείο της αστυνομίας στην Πεσάβαρ, στο βορειοδυτικό Πακιστάν, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποίησαν σήμερα αξιωματούχοι νοσοκομείου στην πόλη.

Ο Μουχάμαντ Άσιμ Χαν, εκπρόσωπος του νοσοκομείου Lady Reading της πόλης Πεσάβαρ του Πακιστάν, δήλωσε πως κι άλλα πτώματα μεταφέρθηκαν σε αυτό.

Ο Χαν είπε επίσης ότι ο αριθμός των τραυματιών είναι 57, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς.

«Αργότερα θα απομακρύνουμε το τελευταίο τμήμα της οροφής που κατέρρευσε, για να μπορέσουμε να ανασύρουμε κι άλλα θύματα. Είμαστε απαισιόδοξοι για τις πιθανότητές μας να βρούμε άλλους επιζήσαντες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μπιλάλ Άχμαντ Φάιζι, εκπρόσωπος της υπηρεσίας άμεσης βοήθειας 1122.

Στη συντριπτική τους πλειονότητα, τα θύματα ήταν αστυνομικοί. Δεν έχει υπάρξει ανάληψη της ευθύνης για την ενέργεια σε αυτό το στάδιο.

Το αρχηγείο της αστυνομίας στην Πεσάβαρ είναι από τις πιο αυστηρά φυλασσόμενες περιοχές της πόλης. Εκεί έχουν την έδρα τους διάφορες υπηρεσίες πληροφοριών.

Η πρωτεύουσα και η υπόλοιπη χώρα, ειδικά τομείς στα σύνορα με το Αφγανιστάν, τέθηκαν σε κατάσταση ακόμη υψηλότερης επαγρύπνησης.

Another injured is pulled out alive of the rubble of the mosque 10 hours later. The search for more survivors continue in Peshawar. #Peshawarblast #Peshawarunderattack pic.twitter.com/b80ytt4V96

Το Πακιστάν είναι αντιμέτωπο εδώ και μήνες, ειδικά αφότου ανακατέλαβαν την εξουσία στο Αφγανιστάν οι Ταλιμπάν, τον Αύγουστο του 2021, με ραγδαία επιδείνωση της ασφάλειας.

Έπειτα από κάποια χρόνια σχετικής ηρεμίας, οι επιθέσεις διαδέχονται η μια την άλλη· αποδίδονται κυρίως στο Κίνημα των Ταλιμπάν του Πακιστάν, στο λεγόμενο Ισλαμικό Κράτος στο Χορασάν και σε αυτονομιστικές οργανώσεις των Βελούχων, μειονότητας που ζει κυρίως στην επαρχία Μπαλουτσιστάν.

Αξιωματούχοι είπαν ότι ο βομβιστής πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό που έφερε τη στιγμή που εκατοντάδες άνθρωποι είχαν παραταχθεί για να προσευχηθούν. Ο υπουργός Άμυνας Καουάτζα Ασίφ είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Geo TV ότι ο βομβιστής στεκόταν στην πρώτη σειρά των πιστών.

«Πολλοί αστυνομικοί είναι θαμμένοι κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο ίδιος στο Γαλλικό Πρακτορείο. «Δεν μπορούμε να πούμε πόσοι βρίσκονται ακόμα κάτω από τα συντρίμμια», δήλωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Χατζί Γκουλάμ Αλί.

As rescue workers still engaged in their operation, they successfully recovered another policeman from the mosque building that collapsed in a suicide attack in the Peshawar police lines on Monday. Police said some more people are stranded inside the building. pic.twitter.com/H8wrWNQGs9

— Mushtaq Yusufzai (@MYusufzai) January 30, 2023