Τουλάχιστον 470 γυναίκες δολοφονήθηκαν στο Πακιστάν το 2025 από στενούς συγγενείς, σε υποθέσεις που καταγράφονται ως εγκλήματα «τιμής», σύμφωνα με νεότερη έρευνα της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πακιστάν.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν μια ανησυχητική αύξηση σε σχέση με το 2024, όταν είχαν καταγραφεί 405 αντίστοιχες δολοφονίες. Η άνοδος αυτή σημειώνεται παρά την αυστηρότερη νομοθεσία που έχει θεσπιστεί στη χώρα για τον περιορισμό των εγκλημάτων «τιμής», τα οποία εξακολουθούν να προκαλούν έντονη κατακραυγή στο εσωτερικό του Πακιστάν και, σε ορισμένες περιπτώσεις, σφοδρές αντιδράσεις και στο εξωτερικό.

🔴 Freedom of expression, rule of law under stress: HRCP launches 2025 report 4 May 2026, Islamabad. The Human Rights Commission of Pakistan (HRCP)'s annual report, State of Human Rights in 2025, documents a year marked by a severe contraction of civic space, the erosion of…

Η έκθεση του HRCP χαρακτηρίζει την κατάσταση ιδιαίτερα σοβαρή, σε μια κοινωνία όπου τα περιστατικά έμφυλης βίας παραμένουν συχνά και επίμονα.

Το Παντζάμπ στο επίκεντρο των υποθέσεων

Πάνω από το ένα τρίτο των θυμάτων προερχόταν από το Παντζάμπ, το κεντρικό κρατίδιο του Πακιστάν, μια αγροτική περιοχή στην ενδοχώρα της χώρας.

Στην περιοχή αυτή, οι συντηρητικές κοινωνικές δομές συχνά διαμορφώνονται γύρω από φυλετικούς και θρησκευτικούς δεσμούς, παράγοντες που, σύμφωνα με οργανώσεις και ακτιβιστές, επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι γυναίκες μέσα στην οικογένεια και την κοινότητα.

Η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατέγραψε επίσης 1.332 δολοφονίες γυναικών που σχετίζονται με ενδοοικογενειακή βία μέσα στο 2025, αριθμός που δείχνει την έκταση του προβλήματος πέρα από τις υποθέσεις που χαρακτηρίζονται ως εγκλήματα «τιμής».

«Ενδημικό πρόβλημα» η βία κατά των γυναικών

Η Φαρζάνα Μπάρι, μία από τις πιο γνωστές ακτιβίστριες για τα δικαιώματα των γυναικών στο Πακιστάν, χαρακτήρισε την κατάσταση «ενδημικό πρόβλημα».

«Είναι ενδημικό πρόβλημα στο Πακιστάν. Και το πιο ανησυχητικό είναι ότι η τάση είναι ανοδική», δήλωσε, σχολιάζοντας τα νεότερα στοιχεία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με τον δικηγόρο Ριζουάν Χαν από το Ισλαμαμπάντ, οι δράστες είναι πατεράδες, αδελφοί και γιοι των θυμάτων, οι οποίοι επικαλούνται συχνά τη λεγόμενη οικογενειακή τιμή για να δικαιολογήσουν τις πράξεις τους.

Το νομικό «παράθυρο» που προστατεύει δράστες

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία αφορά τη δυνατότητα συγχώρεσης του δράστη από την οικογένεια του θύματος, πρόβλεψη που υπάρχει στο πλαίσιο του ισλαμικού νόμου και έχει δεχθεί έντονη κριτική.

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, σε αρκετές περιπτώσεις οι δράστες καταφέρνουν να αποφύγουν την τιμωρία, επειδή η οικογένεια του θύματος έχει το δικαίωμα να τους συγχωρέσει. Το ζήτημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο όταν ο δράστης ανήκει στην ίδια οικογένεια που καλείται να δώσει τη συγχώρεση.

Το Πακιστάν εισήγαγε το 2016 νόμο με στόχο να περιορίσει εν μέρει αυτό το «παραθυράκι». Ωστόσο, σύμφωνα με το HRCP, η νομοθετική παρέμβαση δεν αποδείχθηκε αρκετή για να τερματίσει την πρακτική.

«Δολοφονίες που μπορούν να αποτραπούν»

Η Σάρα Μαλκάνι, δικηγόρος από το Καράτσι, τόνισε ότι οι δολοφονίες αυτές δεν είναι αναπόφευκτες, αλλά μπορούν να αποτραπούν εάν υπάρξει ουσιαστική αλλαγή στη στάση του κράτους και της κοινωνίας απέναντι στη νοοτροπία που τις τροφοδοτεί.

«Είναι δολοφονίες που μπορούν να αποτραπούν, εάν το κράτος και η κοινωνία δώσουν κάποια προσοχή στην νοοτροπία που κρύβεται πίσω από αυτές», δήλωσε.

Τα στοιχεία για το 2025 επαναφέρουν με ένταση τη συζήτηση για την προστασία των γυναικών στο Πακιστάν, την αποτελεσματικότητα των νόμων και την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικών αντιλήψεων που επιτρέπουν τη συνέχιση της έμφυλης βίας.

