Η εξαφάνιση του 59χρονου Γκάμπριελ Μπατίστα στη Νότια Αφρική είχε τη χειρότερη δυνατή κατάληξη, καθώς τα οστά του ταυτοποιήθηκαν μέσα σε κροκόδειλο βάρους περίπου μισού τόνου.

Ο ιδιοκτήτης ξενοδοχείου αγνοούνταν από την περασμένη Δευτέρα, όταν επιχείρησε να περάσει με το αυτοκίνητό του μια πλημμυρισμένη γέφυρα στην πόλη Κοματίπορτ, στην επαρχία Μπουμαλάνγκα, προκειμένου να φτάσει στο ξενοδοχείο και το μπαρ του, που βρίσκονται στην απέναντι όχθη.

𝐂𝐫𝐨𝐜𝐨𝐝𝐢𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐜𝐤𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐝𝐫𝐨𝐧𝐞, 𝐜𝐮𝐭 𝐨𝐩𝐞𝐧; 𝐦𝐚𝐧’𝐬 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧𝐬, 𝟔 𝐩𝐚𝐢𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐬𝐡𝐨𝐞𝐬 𝐟𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐝𝐞 Rescuers in South Africa airlifted a giant crocodile after Gabriel Batista disappeared in floodwaters. The dissection found body… pic.twitter.com/3aFxkEdmyL — IndiaToday (@IndiaToday) May 5, 2026

Σύμφωνα με την Daily Mail, το άγριο ζώο θανατώθηκε και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο, με τη συνδρομή δυτών της αστυνομίας. Η εξέταση DNA επιβεβαίωσε ότι τα οστά που βρέθηκαν στο εσωτερικό του ανήκαν στον Μπατίστα, επιβεβαιώνοντας τους φόβους των Αρχών για την τύχη του.

Μέσα στο στομάχι του κροκόδειλου εντοπίστηκαν ακόμη έξι ζευγάρια παπούτσια και ανθρώπινα άκρα, εύρημα που έχει ανοίξει νέο κύκλο ερευνών. Κανένα από τα παπούτσια δεν ανήκε στον 59χρονο, με τις Αρχές να εξετάζουν πλέον αν συνδέονται με άλλους αγνοούμενους της περιοχής.

Οι ειδικοί εξηγούν ότι οι κροκόδειλοι δεν μπορούν να αφομοιώσουν το πλαστικό, γι’ αυτό και τα παπούτσια παρέμειναν στο στομάχι του ζώου. Η έρευνα στρέφεται τώρα σε ντόπιους ή χωρικούς που ενδέχεται να είχαν χρησιμοποιήσει την ίδια γέφυρα, είτε πεζή είτε με αυτοκίνητο, και να παρασύρθηκαν από τα νερά.

Η προσπάθεια να περάσει τη γέφυρα

Ο Μπατίστα φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει την πλημμυρισμένη γέφυρα την ώρα που η στάθμη του ποταμού ανέβαινε. Τα ρεύματα ήταν ιδιαίτερα ισχυρά και παρέσυραν το αυτοκίνητό του από τη γέφυρα προς τα βράχια.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 59χρονος κατάφερε να βγει από το όχημα και προσπάθησε να φτάσει πεζός σε ασφαλές σημείο. Ωστόσο, φαίνεται πως παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά πριν καταλήξει στο σημείο όπου κινούνταν οι κροκόδειλοι.

Η αστυνομία και οι δασοφύλακες ανέφεραν ότι δεκάδες ερπετά χρησιμοποιούν τα λασπωμένα νησάκια του ποταμού και τις αμμώδεις όχθες για να ξαπλώνουν και να περιμένουν θηράματα που παρασύρονται από το νερό.

Πώς εντοπίστηκε ο κροκόδειλος

Οι εικόνες από drone ήταν αυτές που οδήγησαν τις Αρχές στον συγκεκριμένο κροκόδειλο. Λίγο μετά την εξαφάνιση του Μπατίστα, οι αστυνομικοί παρατήρησαν αρκετά ερπετά σε νησάκι περίπου 60 μέτρα από τη γέφυρα, όμως ένα από αυτά ξεχώρισε αμέσως.

Ο διοικητής της ομάδας δυτών της αστυνομίας, Γιόχαν «Πότι» Ποτγκίτερ, είπε ότι ο κροκόδειλος παρουσίαζε όλα τα σημάδια πρόσφατης σίτισης. Παρέμενε ακίνητος στον ήλιο, είχε εμφανώς διογκωμένη κοιλιά και δεν αντιδρούσε ούτε στον θόρυβο των drones ούτε στο ελικόπτερο που πετούσε από πάνω.

«Η ομάδα μου ανασύρει πτώματα από τοπικούς ποταμούς σε αυτή την περιοχή της Νότιας Αφρικής εδώ και πολύ καιρό, οπότε γνωρίζουμε τη συμπεριφορά των κροκοδείλων. Μέσω ενός drone μελετήσαμε αρκετούς κροκόδειλους σε ένα νησάκι 60 μέτρα μακριά από τη γέφυρα και εντοπίσαμε έναν συγκεκριμένο κροκόδειλο για τον οποίο ήμασταν 100% σίγουροι ότι είχε καταβροχθίσει τον άνδρα», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζώο δεν έκανε καμία προσπάθεια να κινηθεί, παρά τον θόρυβο γύρω του, ούτε έδειχνε διάθεση να αναζητήσει τροφή. Αυτή η εικόνα ενίσχυσε την πεποίθηση των Αρχών ότι επρόκειτο για τον κροκόδειλο που είχε καταβροχθίσει τον 59χρονο.

Η ανάσυρση με ελικόπτερο

Αφού ο κροκόδειλος θανατώθηκε από σκοπευτή που επέβαινε σε αστυνομικό ελικόπτερο, ο Ποτγκίτερ προσφέρθηκε να κατέβει με σχοινί για να τον ασφαλίσει και να μπορέσει να μεταφερθεί.

Η επιχείρηση ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη, καθώς στην περιοχή υπήρχαν και άλλοι μεγάλοι κροκόδειλοι. Ο ίδιος περιέγραψε ότι ο θόρυβος από τον πυροβολισμό και το ελικόπτερο απομάκρυνε προσωρινά τα υπόλοιπα ερπετά, όμως δύο από αυτά παρέμειναν κοντά και παρακολουθούσαν.

«Μου ανέθεσαν τη δουλειά, μου έβαλαν το λουρί ασφαλείας και ο θόρυβος από τον πυροβολισμό και το ελικόπτερο που με κατέβαζε έδιωξε τους άλλους κροκόδειλους», είπε.

Όπως ανέφερε, το σχοινί τον κατέβασε σχεδόν πάνω στη μύτη του νεκρού κροκόδειλου, την ώρα που ο ίδιος ήλπιζε πως το ζώο ήταν πράγματι νεκρό. Στη συνέχεια πέρασε τη ζώνη ασφαλείας γύρω από το σώμα του, την ασφάλισε κάτω από τα μπροστινά πόδια και έσφιξε τον ιμάντα.

Μόλις ολοκλήρωσε τη διαδικασία, έκανε σήμα στο ελικόπτερο, το οποίο τον ανέβασε αμέσως, αφήνοντας πίσω του τους υπόλοιπους κροκόδειλους που βρίσκονταν στην περιοχή.

