Κίνα: Τουλάχιστον 26 νεκροί από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων

Η έκρηξη στη μονάδα Huasheng Fireworks προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές, ενώ οι Αρχές απομάκρυναν κατοίκους από την περιοχή και ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

05 Μάι. 2026 16:15
Pelop News

Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη νότια επαρχία Χουνάν της Κίνας, το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η έκρηξη έγινε στη μονάδα Huasheng Fireworks και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές και τα σωστικά συνεργεία. Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν επτά άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί, ενώ για λόγους ασφαλείας διατάχθηκε η εκκένωση όλων των κατοίκων σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο.

Δύσκολη επιχείρηση λόγω αποθηκών πυρίτιδας

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα της Κίνας, οι επιχειρήσεις διάσωσης έγιναν υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς δύο αποθήκες πυρίτιδας εντός της εγκατάστασης θεωρούνταν υψηλού κινδύνου.

Η παρουσία τους δυσκόλεψε το έργο των διασωστών, καθώς υπήρχε αυξημένος φόβος για νέα ανάφλεξη ή επιπλέον εκρήξεις μέσα στον χώρο του εργοστασίου.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σε γειτονικά κτίρια. Παράθυρα έσπασαν, μεταλλικά πλαίσια παραμορφώθηκαν, ενώ θραύσματα εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Οι τραυματίες, ηλικίας από 20 έως 60 ετών, υπέστησαν μεταξύ άλλων κατάγματα από τα θραύσματα που διασκορπίστηκαν μετά την έκρηξη.

Παρέμβαση Σι Τζινπίνγκ για πλήρη διερεύνηση

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό αγνοουμένων και τη διάσωση των τραυματιών.

Παράλληλα, ζήτησε πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια της έκρηξης και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν.

Η τραγωδία στη Χουνάν επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας σε μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης πυροτεχνημάτων, όπου η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μεγάλων βιομηχανικών δυστυχημάτων.

