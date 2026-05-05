Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 61 τραυματίστηκαν από ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στη νότια επαρχία Χουνάν της Κίνας, το απόγευμα της Δευτέρας, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

A blast at a fireworks factory in China’s Hunan province kills 21 people and injures 61, prompting President Xi Jinping to call for a thorough investigation, state media reports.#China pic.twitter.com/O7dOcN0tCW — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) May 5, 2026

Η έκρηξη έγινε στη μονάδα Huasheng Fireworks και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, κινητοποιώντας άμεσα τις Αρχές και τα σωστικά συνεργεία. Από τα συντρίμμια απεγκλωβίστηκαν επτά άνθρωποι που είχαν παγιδευτεί, ενώ για λόγους ασφαλείας διατάχθηκε η εκκένωση όλων των κατοίκων σε ακτίνα τριών χιλιομέτρων γύρω από το εργοστάσιο.

Δύσκολη επιχείρηση λόγω αποθηκών πυρίτιδας

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα της Κίνας, οι επιχειρήσεις διάσωσης έγιναν υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες, καθώς δύο αποθήκες πυρίτιδας εντός της εγκατάστασης θεωρούνταν υψηλού κινδύνου.

Η παρουσία τους δυσκόλεψε το έργο των διασωστών, καθώς υπήρχε αυξημένος φόβος για νέα ανάφλεξη ή επιπλέον εκρήξεις μέσα στον χώρο του εργοστασίου.

Η ισχύς της έκρηξης ήταν τέτοια που προκάλεσε σοβαρές ζημιές και σε γειτονικά κτίρια. Παράθυρα έσπασαν, μεταλλικά πλαίσια παραμορφώθηκαν, ενώ θραύσματα εκτινάχθηκαν σε μεγάλη απόσταση.

Οι τραυματίες, ηλικίας από 20 έως 60 ετών, υπέστησαν μεταξύ άλλων κατάγματα από τα θραύσματα που διασκορπίστηκαν μετά την έκρηξη.

Παρέμβαση Σι Τζινπίνγκ για πλήρη διερεύνηση

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για τον εντοπισμό αγνοουμένων και τη διάσωση των τραυματιών.

Παράλληλα, ζήτησε πλήρη διερεύνηση του δυστυχήματος, ώστε να αποσαφηνιστούν τα αίτια της έκρηξης και να αποδοθούν ευθύνες όπου προκύπτουν.

Η τραγωδία στη Χουνάν επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφαλείας σε μονάδες παραγωγής και αποθήκευσης πυροτεχνημάτων, όπου η ύπαρξη εύφλεκτων υλικών αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μεγάλων βιομηχανικών δυστυχημάτων.

