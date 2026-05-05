ΠΟΥ: Επτα τα κρούσματα χανταϊού σε επιβάτες του κρουαζερορόπλοιου

Την ίδια ώρα η εταιρεία έχει ξεκινήσει την ιχνηλάτησέ για να διαπιστωθεί πως έφτασε ο ιος στο πλοίο

05 Μάι. 2026 12:46
Πιο σοβαρά φαίνεται ότι είναι τα δεδομένα στο πολυτελές, ολλανδικό κρουαζιερόπλοιο το οποίο βρίσκεται στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου, καθώς πριν από λίγο ο ΠΟΥ ανακοίνωσε ότι έχουν καταγραφεί δύο επιβεβαιωμένα κρούσματα χανταϊού και πέντε ύποπτα.

Συνολικά περίπου 150 επιβάτες βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, κυρίως Βρετανοί, Αμερικανοί και Ισπανοί, το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από την Αργεντινή τον Μάρτιο και τώρα βρίσκεται στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής.

Μεταξύ των επτά κρουσμάτων – ύποπτων και επιβεβαιωμένων – είναι τρεις άνθρωποι που έχουν πεθάνει, ένας ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και τρεις που εμφανίζουν ήπια συμπτώματα, εξήγησε ο ΠΟΥ.

Οι τρεις νεκροί είναι ένα ζευγάρι Ολλανδών και ένας Γερμανός πολίτης, ενώ ένας Βρετανός έχει απομακρυνθεί από το πλοίο και λαμβάνει θεραπεία στη Νότια Αφρική, σημείωσαν αξιωματούχοι.

Χαμηλός ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό

«Η ατμόσφαιρα στο m/v Hondius παραμένει ήρεμη, με τους επιβάτες γενικά να είναι ψύχραιμοι», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η διαχειρίστρια εταιρεία του πλοίου, Oceanwide Expeditions, αργά χθες, Δευτέρα. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι εργάζεται για τον έλεγχο και την αποβίβαση των επιβατών και εξετάζει το ενδεχόμενο να πλεύσει προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη της Ισπανίας.

Εξάλλου ο ΠΟΥ επανέλαβε ότι ο κίνδυνος για το ευρύτερο κοινό είναι χαμηλός από την ασθένεια, η οποία συνήθως μεταδίδεται από μολυσμένα τρωκτικά και σπάνια μεταξύ ανθρώπων.

Το Πράσινο Ακρωτήρι – ένα νησιωτικό κράτος στα ανοικτά των ακτών της δυτικής Αφρικής – έχει ζητήσει από το πλοίο προληπτικά να παραμείνει αρόδου.

Ο πρώτος επιβάτης που αρρώστησε, ένας 70χρονος Ολλανδός, πέθανε στις 11 Απριλίου, με τη σορό του να παραμένει στο πλοίο ως τις 24 Απριλίου, όταν «αποβιβάστηκε στην Αγία Ελένη, με τη σύζυγό του να συνοδεύει (τη σορό) στον επαναπατρισμό της», επεσήμανε η Oceanwide Expeditions.

Τρεις ημέρες αργότερα αρρώστησε και η 69χρονη σύζυγός του, η οποία στη συνέχεια πέθανε, ενώ ένας Βρετανός «αρρώστησε σοβαρά και διακομίστηκε σε νοσοκομείο στη Νότια Αφρική», πρόσθεσε η εταιρεία.

Στο μεταξύ ο ΠΟΥ αναζητά τους επιβάτες της πτήσης στην οποία επέβαινε η 69χρονη Ολλανδή όταν ταξίδεψε από την Αγία Ελένη στο Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής όπου και πέθανε σε νοσοκομείο.

