Πακιστάν: Έπεσε λεωφορείο σε ποτάμι – Τουλάχιστον 16 νεκροί

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο, στο οποίο επέβαιναν καλεσμένοι σε γαμήλια δεξίωση, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε ποτάμι στην περιφέρεια Γκιλγκίτ-Μπαλτιστάν του βόρειου Πακιστάν, ανακοίνωσε τοπικός αξιωματούχος.

Το δυστύχημα σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή Ντιάμερ. Σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο σημείο εντόπισαν δύο τραυματίες, οι οποίοι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο.

🚨 Tragic accident: A bus carrying wedding guests from Astore, Gilgit-Baltistan, to Rawalpindi plunged into a ravine, leaving 2 dead and 22 missing. A young girl has been rescued. Rescue teams are working tirelessly at the remote Diamer site. This follows last month’s bus tragedy… pic.twitter.com/Nsv4k80xL4

— Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) November 12, 2024