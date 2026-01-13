Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου: Μετέφερε έξι αλλοδαπούς χωρίς έγγραφα – Μία σύλληψη, κατασχέθηκε το όχημα

Υπόθεση παράνομης μεταφοράς αλλοδαπών αποκαλύφθηκε στη Δυτική Αχαΐα, με εντοπισμό οχήματος στο οποίο επέβαιναν έξι άτομα χωρίς νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα και σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος του οδηγού.

Έλεγχο σε όχημα που κινούνταν στην Παλαιά Εθνική Οδό Πατρών–Πύργου πραγματοποίησαν χθες το μεσημέρι αστυνομικοί της Ο.Π.ΔΙ. του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης αλλοδαπών.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι στο αυτοκίνητο επέβαιναν έξι αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν των απαραίτητων ταξιδιωτικών εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Ο οδηγός του οχήματος, ημεδαπός άνδρας, φέρεται να τους μετέφερε, με αποτέλεσμα σε βάρος του να σχηματιστεί δικογραφία για διευκόλυνση παράνομης παραμονής αλλοδαπών στην Ελλάδα.

Οι έξι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές για τα περαιτέρω, ενώ το όχημα κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς μη νόμιμων αλλοδαπών.

