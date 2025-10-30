Παλαιό Φάληρο: Σώθηκαν στο παραπέντε δύο ηλικιωμένοι από φωτιά – Τέθηκε υπό έλεγχο

Δύο ηλικιωμένα άτομα απεγκλωβίστηκαν και παρελήφθησαν με αναπνευστικά προβλήματα από το ΕΚΑΒ ενώ λόγω της πυρκαγιάς, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο διαμέρισμα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Παλαιό Φάληρο: Σώθηκαν στο παραπέντε δύο ηλικιωμένοι από φωτιά - Τέθηκε υπό έλεγχο
30 Οκτ. 2025 15:40
Pelop News

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στο Παλαιό Φάληρο. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:50 σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου επί της οδού Παντελή Λινού.

Δύο ηλικιωμένα άτομα απεγκλωβίστηκαν και παρελήφθησαν με αναπνευστικά προβλήματα από το ΕΚΑΒ ενώ λόγω της πυρκαγιάς, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, στο διαμέρισμα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

Στο σημείο επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:08 Το απρόβλεπτο καρέ του Τεύκρου Σακελλαρόπουλου: Στο Κελί με έναν Πρόεδρο!
18:00 Κορωπί: «Έχουμε σχέση αγάπης με τον σύντροφό μου» λέει η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε
17:52 Νετανιάχου: Η Χαμάς θα αφοπλιστεί είτε από ξένες δυνάμεις, είτε από εμάς
17:44 Ηλεία – Φιλοζωικός σύλλογος Κρεστένων: «Ουδέποτε αναφέραμε ότι το ζώο κακοποιήθηκε σεξουαλικά»
17:36 Για μία στις 5 ουρολοιμώξεις έχουν «ευθύνη» κάποια τρόφιμα – Ποια είναι αυτά
17:28 Τζόκοβιτς: «Είναι τιμή μου να ζω στην Αθήνα» – Τραγούδησε συνθήματα στο ΣΕΦ
17:20 Δυστύχημα στα Γλυκά Νερά: Δεν φορούσε κράνος ο 23χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο
17:12 Μερτς από την Άγκυρα: «Θέλουμε να δούμε την Τουρκία στην ΕΕ» – Ικανοποίηση για τα Eurofighter
17:04 Πανεπιστήμιο Πατρών: Εντός του Νοεμβρίου διαγράφονται 19.769 λιμνάζοντες φοιτητές
17:00 Μερικοί ψάχνουν απλώς δώρο. Εμείς σου λέμε πού να πας όταν ψάχνεις το σωστό δώρο.
16:56 Παναθηναϊκός: Θλάση ο Καλάμπρια, επέστρεψε ο Πελίστρι
16:48 Κρήτη: Οι αγρότες έκλεισαν ξανά τον ΒΟΑΚ – Αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα
16:40 Νέα εποχή για το ΕΣΥ: Σε λειτουργία ο Ψηφιακός Βοηθός Ιατρού
16:31 Χουάν Κάρλος για πριγκίπισσα Νταϊάνα: «Δεν υπήρξε ποτέ κάτι ερωτικό μεταξύ μας»
16:23 Πιερρακάκης: «Η Ελλάδα έχει επιχειρήσεις που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν στην παγκόσμια αγορά»
16:15 Τρεις νέοι δημοσιογράφοι για Ράφα Μπενίτεθ και το Top-5 στην Ελλάδα
16:15 Σχέδιο για την προστασία των μουσείων από την ΕΛΑΣ με 300 ειδικούς φρουρούς
16:04 Αρχίζει το «στενό μαρκάρισμα» στους καταυλισμούς Ρομά – Και στην Αχαΐα
15:56 Τραμπ για Ουκρανία: «Μερικές φορές, πρέπει να τους αφήσεις να πολεμήσουν»
15:48 Πάτρα: Η παράσταση «Ας Παίξουμε την Άκαρδη Μάγισσα» στις «Γραμμές Τέχνης»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ