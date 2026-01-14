Παλαιό Φάληρο: Συνελήφθη επιχειρηματίας που είχε όπλα, γεμιστήρες και σουγιά στο αυτοκίνητό του

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

14 Ιαν. 2026 21:40
Pelop News

Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (13/1) στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, 56χρονος επιχειρηματίας στο αμάξι του οποίου εντοπίστηκαν 2 πιστόλια με 2 γεμιστήρες και αναδιπλούμενος σουγιάς.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παλαιού Φαλήρου για παράβαση του νόμου περί όπλων και πλαστογραφία.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στο πλαίσιο της περιπολίας τους στην περιοχή, εντόπισαν όχημα με οδηγό τον 56χρονο, την κίνηση του οποίου έκριναν ύποπτη και τον κάλεσαν σε έλεγχο.

Ο 56χρονος ακινητοποίησε το όχημα όπου κατά τον έλεγχο, οι αστυνομικοί εντόπισαν:

– 2 πιστόλια με 3 φυσίγγια,
– 2 γεμιστήρες,
– αναδιπλούμενο σουγιά και
– πλαστή άδεια ικανότητας οδήγησης με επικολλημένη φωτογραφία του 56χρονου.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

