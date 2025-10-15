Παλαιόκαστρο: «Μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία» – Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση 11χρονου σε δημοτικό

Έντονη ανησυχία προκαλεί υπόθεση βίας σε δημοτικό σχολείο του Παλαιοκάστρου Θεσσαλονίκης, όπου, σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας, ένας 11χρονος δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι από συμμαθητές του την ώρα που χτύπησε το κουδούνι για είσοδο στην τάξη.

Η κυρία Ελένη Σιώπη, μιλώντας στον ΑΝΤ1, περιέγραψε με συγκλονιστικό τρόπο τα όσα συνέβησαν: «Ο γιος μου χτύπησε το κουδούνι και τότε κάποιος ήρθε από πίσω και τον χτύπησε με μπουνιά στο κεφάλι. Έπεσε κάτω και ενώ σηκώθηκε, ένα άλλο παιδάκι τον χτυπούσε με μπουνιές στο κεφάλι. Τότε ο δάσκαλος που βρισκόταν στο προαύλιο συνειδητοποίησε τι γινόταν και τους οδήγησε στο γραφείο της διευθύντριας».

Η μητέρα υποστηρίζει ότι τα περιστατικά είναι επαναλαμβανόμενα: «Αυτό γίνεται καθημερινά σε αυτό το σχολείο. Είναι διάφορα παιδάκια που δίνουν μόνο ξύλο», είπε, προσθέτοντας ότι αισθάνεται πως το σχολείο αδράνησε και δεν τηρήθηκε η απαιτούμενη ενημέρωση προς την οικογένεια. «Δεν με ενημέρωσε κανείς ότι χτύπησε το παιδί μου», τόνισε, κατηγορώντας τη διευθύντρια ότι της απάντησε «μάθετε στον Αλέξανδρο να μην δίνει σημασία».

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας, μάλιστα, όταν ανέφερε στην διευθύντρια το ζήτημα σε προηγούμενη περίσταση, της απάντησαν ότι «τα παιδιά από τα οποία δέχεται το bullying είναι από καλή οικογένεια», αφήνοντας μ’ αυτόν τον τρόπο υπόνοιες διαφορικής μεταχείρισης. Η ίδια υπογράμμισε πως το πρόβλημα διαρκεί «για τρία χρόνια» και ότι ο γιος πλέον αρνείται να πάει στο σχολείο.

Ο πατέρας, όπως μεταφέρθηκε, ζήτησε από τη διευθύντρια αν έχει μιλήσει στον γιο για το περιστατικό, και φέρεται να έλαβε την απάντηση ότι «ο Αλέξανδρος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος, θα ήθελε να χτυπήσετε εσείς τα άλλα παιδιά», μια απάντηση που, αν αποδειχθεί, εγείρει σοβαρά ζητήματα ως προς την αντιμετώπιση του φαινομένου από τη διοίκηση.

Η υπόθεση εγείρει τρία κρίσιμα ερωτήματα: την προστασία του θύματος και την άμεση ιατρική/ψυχολογική φροντίδα, την ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελιών και την εφαρμογή παιδαγωγικών — πειθαρχικών μέτρων απέναντι στους δράστες, καθώς και τη διαφάνεια στην ενημέρωση των γονέων.

Για την αποκατάσταση της ασφάλειας του παιδιού, επιβάλλεται άμεση και τεκμηριωμένη παρέμβαση από τη σχολική μονάδα και την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή: πλήρης διερεύνηση του περιστατικού, καταγραφή μαρτυριών, ιατρικός έλεγχος του μαθητή, ενημέρωση των γονέων και εφαρμογή σχεδίου προστασίας (π.χ. εναλλακτική επίβλεψη, αλλαγή ομάδων, συμβουλευτική υποστήριξη).

Οι γονείς ζητούν απαντήσεις και λύσεις· το κράτος και τα σχολεία οφείλουν να παρέμβουν αποφασιστικά για να μην αφήνουν τους μικρούς μαθητές εκτεθειμένους σε επαναλαμβανόμενη βία.





