Πάλεψε με τα κύματα για να σώσει το αυτοκίνητό του στο λιμάνι της Τήνου ΒΙΝΤΕΟ

Μια εξαιρετικά ριψοκίνδυνη απόφαση πήρε οδηγός στο λιμάνι της Τήνος, όταν επιχείρησε να σώσει το αυτοκίνητό του από τα τεράστια κύματα που είχαν κατακλύσει την περιοχή, σε συνθήκες θυελλωδών ανέμων έως και 11 μποφόρ.

Το περιστατικό σημειώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, όταν η ένταση των ανέμων προκάλεσε έντονο κυματισμό, με τη θάλασσα να «εισβάλλει» στις προβλήτες και στον χώρο στάθμευσης του λιμανιού. Τα ορμητικά νερά παρέσυραν σταθμευμένα οχήματα και προκάλεσαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Μέσα στο χάος, ο οδηγός καταγράφηκε σε βίντεο να παλεύει κυριολεκτικά με τα κύματα, προσπαθώντας να φτάσει στο αυτοκίνητό του, την ώρα που το νερό είχε ήδη καλύψει τις ρόδες. Παρά τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, κατάφερε την τελευταία στιγμή να το απομακρύνει, λίγα μόλις δευτερόλεπτα πριν ένα ακόμη πιο ισχυρό κύμα σαρώσει το σημείο.

Το περιστατικό αποτυπώνει με χαρακτηριστικό τρόπο τη σφοδρότητα των καιρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή, αλλά και τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονούν τέτοιες ενέργειες όταν η θάλασσα βρίσκεται σε έξαρση.

