Παλέρμο: Πήγε να σταματήσει έναν άνισο καυγά και τον σκότωσαν!

Σοκαρισμένη η Ιταλία από τη δολοφονία ενός 21χρονου που μπήκε μπροστά για να σταματήσει καβγά έξω από το μαγαζί της οικογένειάς του και πυροβολήθηκε εν ψυχρώ.

Το συμβάν έγινε στο ‘Ο Scrusciu’, ένα κοκτέιλ bar-restaurant στο Παλέρμο. Από ασήμαντη αφορμή ξεκίνησε ένας καβγάς και ο Πάολο επενέβη καθώς μια ομάδα περίπου 10 ατόμων χτυπούσαν έναν.

Ο νεαρός τούς ζήτησε να τον αφήσουν και να φύγουν γιατί ενοχλούσαν τους πελάτες στο μαγαζί και το επεισόδιο φάνηκε να τελειώνει εκεί.

Ομως, κάποιος τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τον Ταορμίνα εξ επαφής στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.

