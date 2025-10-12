Παλέρμο: Πήγε να σταματήσει έναν άνισο καυγά και τον σκότωσαν!

Το συμβάν έγινε στο ‘Ο Scrusciu’, ένα κοκτέιλ bar-restaurant στο Παλέρμο, που ήταν γεμάτο από κόσμο τη μοιραία στιγμή

Παλέρμο: Πήγε να σταματήσει έναν άνισο καυγά και τον σκότωσαν!
12 Οκτ. 2025 13:48
Pelop News

Σοκαρισμένη η Ιταλία από τη δολοφονία ενός 21χρονου που μπήκε μπροστά για να σταματήσει καβγά έξω από το μαγαζί της οικογένειάς του και πυροβολήθηκε εν ψυχρώ.

Το συμβάν έγινε στο ‘Ο Scrusciu’, ένα κοκτέιλ bar-restaurant στο Παλέρμο. Από ασήμαντη αφορμή ξεκίνησε ένας καβγάς και ο Πάολο επενέβη καθώς μια ομάδα περίπου 10 ατόμων χτυπούσαν έναν.

Ο νεαρός τούς ζήτησε να τον αφήσουν και να φύγουν γιατί ενοχλούσαν τους πελάτες στο μαγαζί και το επεισόδιο φάνηκε να τελειώνει εκεί.

Ομως, κάποιος τράβηξε όπλο και πυροβόλησε τον Ταορμίνα εξ επαφής στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει ακαριαία τη ζωή του.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:59 Ευθείες αιχμές από το ΚΚΕ προς τον Κυρ. Μητσοτάκη για την ανάρτησή του για τη Γάζα
13:59 «Παίξαμε επιθετικά και πήραμε τη νίκη»
13:54 Διπλάτανος Θέρμου: Το χωριό που επιμένει να ζει
13:54 Λωρίδα της Γάζας: Η Χαμάς μένει «εκτός» με δική της απόφαση
13:48 Παλέρμο: Πήγε να σταματήσει έναν άνισο καυγά και τον σκότωσαν!
13:45 Ενοίκια: Τι αλλάζει για ιδιοκτήτες και μισθωτές από το 2026
13:42 Τζορτζ Τσούνης και Αλμπερτ Μπουρλά αποθέωσαν τον Αντώνη Ρέμο!
13:34 Η Παναχαϊκή για ότι καλύτερο στη Ζάκυνθο
13:34 Σαντορίνη: Ελεύθεροι οι τρεις συλληφθέντες για το πνιγμό του 5χρονου αγοριού στη πισίνα
13:32 Μπαίνει στο Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα
13:28 Φεστιβάλ Πεντόβολα στο Θέατρο Λιθογραφείον
13:27 Η Ολυμπιάδα φιλική νίκη με ΑΟ Αιγιαλέων
13:24 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου θριάμβευσε στον Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος»
13:18 Βυζίτσα: Η γοητεία της Μαγνησίας
13:16 Τα τρία συστατικά της πανάξιας νίκης του Προμηθέα!
13:16 Επέτειος απελευθέρωσης της Αθήνας: Συγκίνηση και τιμή στην σημερινή έπαρση της σημαίας στην Ακρόπoλη ΦΩΤΟ
13:09 O “Γολγοθάς” της προετοιμασίας του Παναιγιαλείου-Σήμερα με Πέλοπα
13:06 Φυτείες Αιτωλοακαρνανίας: Αρχίζει τη Δευτέρα η επιχωμάτωση του τεράστιου κρατήρα – Τι δείχνει η αυτοψία των γεωλόγων
12:56 Στο Πλανητέρο Καλαβρύτων ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ για διάσωση σκύλου
12:45 Οδοντωτός: Διπλή βλάβη στο ιστορικό τρενάκι, στο σημείο κλιμάκιο της 6ης ΕΜΑΚ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ