Παλέρμο: Πολιτισμός και φυσική ομορφιά

Η σημερινή μας επιλογή είναι μια πόλη της Ιταλίας, η οποία μπορεί να προσφέρει πολλές και διαφορετικές πτυχές για έναν επισκέπτη. Ο λόγος για το Παλέρμο, το οποίο αποτελεί ένα απολαυστικό μίγμα αρχιτεκτονικής, φημισμένης κουζίνας και μεσογειακής ατμόσφαιρας που το καθιστά ιδανικό για απόδραση το σαββατοκύριακο. Με δύο μέρες στη διάθεσή σας, μπορείτε να εξερευνήσετε τα σημαντικότερα σημεία αυτής της γοητευτικής πόλης.

Ξεκινήστε το σαββατοκύριακό σας στην πόλη επισκεπτόμενοι ένα από τα πιο εμβληματικά ορόσημά της, τον Καθεδρικό Ναό του Παλέρμο. Το υπέροχο οικοδόμημα είναι μια συγχώνευση διαφορετικών αρχιτεκτονικών στυλ, με στοιχεία νορμανδικών, αραβικών και γοτθικών επιρροών. Θαυμάστε τα περίτεχνα ψηφιδωτά, τους πανύψηλους κίονες και τους βασιλικούς τάφους που βρίσκονται στην κρύπτη. Το ιστορικό παλάτι στεγάζει την Περιφερειακή Συνέλευση της Σικελίας και την Cappella Palatina, ένα παρεκκλήσι που κοσμείται με βυζαντινά ψηφιδωτά και εντυπωσιακές τοιχογραφίες. Μην ξεχάσετε να εξερευνήσετε τους καταπράσινους κήπους του παλατιού, οι οποίοι προσφέρουν πανοραμική θέα στην πόλη. Συνεχίστε με μια επίσκεψη στο Orto Botanico di Palermo, τους βοτανικούς κήπους της πόλης.

Απολαύστε αυθεντική σικελική κουζίνα σε μια τοπική τρατορία. Δοκιμάστε κλασικά πιάτα όπως ζυμαρικά alla Norma, arancini (μπάλες ρυζιού), panelle (μοιάζουν με ρεβιθοκεφτέδες) ή pasta con le sarde (ζυμαρικά με σαρδέλες), ένα παραδοσιακό σικελικό πιάτο.

Επίσης, εξερευνήστε την πολυσύχναστη Mercato di Ballarò, μια από τις ιστορικές αγορές του Παλέρμο. Εδώ, μπορείτε να βυθιστείτε στη ζωντανή ατμόσφαιρα καθώς περιηγείστε στους πάγκους που πωλούν φρέσκα προϊόντα, τοπικά τυριά και μια ποικιλία φαγητών του δρόμου. Δοκιμάστε μερικές λιχουδιές του δρόμου, όπως sfincione (σικελική πίτσα) και cannoli, για μια απολαυστική γαστρονομική εμπειρία. Μετά από αυτό, εξερευνήστε τους γοητευτικούς δρόμους της ιστορικής συνοικίας La Vucciria. Η ζωντανή περιοχή είναι γεμάτη με στενά δρομάκια, πολύχρωμες προσόψεις και μαγαζιά χειροτεχνών. Είναι ένα ιδανικό μέρος για να αγοράσετε αναμνηστικά και να γνωρίσετε τον τοπικό τρόπο ζωής.

Συνεχίστε την πολιτιστική σας εξερεύνηση, επισκεπτόμενοι το Teatro Massimo, ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα όπερας στην Ευρώπη. Ακόμα κι αν δεν προλάβετε κάποια παράσταση, αξίζει να θαυμάσετε το εξωτερικό και τη μεγάλη σκάλα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



