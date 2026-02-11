Παναχαϊκή - Απόλλων: Πώς αλλάζουν οι εποχές...

Μπορείτε να φανταστείτε τι θα γινόταν αν τη δεκαετία του ’90, η Παναχαϊκή στο ποδόσφαιρο ή ο Απόλλων στο μπάσκετ, «έπεφταν» στην αντίστοιχη τρίτη Κατηγορία των δύο αθλημάτων; Πόλεμος! Οι φίλαθλοι των δύο ομάδων θα είχαν οργανώσει συλλαλητήρια στην πλατεία Γεωργίου και θα ζητούσαν το …κεφάλι των διοικούντων, οι οποίοι θα έπρεπε να μεταμφιεστούν για να κυκλοφορήσουν στο κέντρο της πόλης.

Το 2026 με τους δύο μεγάλους συλλόγους να παραπαίουν αγωνιστικά και να συμμετέχουν στην Γ’ Εθνική και στη National League 1, δηλαδή στην τρίτη Κατηγορία, δεν ανοίγει μύτη!

Εκείνη την εποχή, ο Αρης Λουκόπουλος και ο Νίκος Καραπάνος, άκουγαν τα μύρια όσα από τους οπαδούς και είχαν γίνει τα μαύρα πρόβατα. Η Παναχαϊκή ήταν ασανσέρ ανάμεσα στην Α’ και τη Β’ Εθνική (υποβιβαζόταν και ανέβαινε αμέσως), ενώ ο Απόλλων υποβιβάστηκε από την Α1 την πρώτη χρονιά του Καραπάνου (1998-1999), έμεινε τέσσερα χρόνια στην Α2 δαπανώντας αρκετά χρήματα και ανέβηκε στη συνέχεια.

Και όχι μόνο αυτό. Αναφερόμαστε σε εποχές με χιλιάδες κόσμο στο γήπεδο της Παναχαϊκής και στο κλειστό του Απόλλωνα, ακόμα και στη Β’ Εθνική ή στην Α2. Ναι, οι εποχές άλλαξαν. Ενδεχομένως, τόσο κόσμο να δουν ξανά οι δύο ομάδες όταν και αν επανέλθουν στα «σαλόνια» των αθλημάτων τους, όμως αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι δύσκολη.

H μεγάλη διαφορά είναι ότι ο Απόλλων έχει ανθρώπους με οικονομική επιφάνεια, με όραμα, και φαίνεται πως αργά ή γρήγορα θα τη βρουν την άκρη. Αλλωστε, έχει «λίπος» να κάψει, αφού έχουν περάσει μόλις 11 χρόνια από τότε που έπαιξε σε τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

Στην Παναχαϊκή δεν ισχύει το ίδιο. Απουσιάζει 23 χρόνια από τη Super League, «φλερτάρει» με τον υποβιβασμό της στο τοπικό και δεν υπάρχουν χρήματα, άρα ούτε και προοπτική.

Με ένα γήπεδο ερείπιο, βυθισμένη στην ανυποληψία. Ομως στη σημερινή εποχή δεν ασχολείται κανείς. Είτε γιατί δεν νοιάζονται, είτε γιατί έχουν άλλα προβλήματα, είτε γιατί έχουν βαρεθεί. Αλλαξαν οι εποχές.

