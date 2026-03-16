Παναγόπουλος: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Στην αντεπίθεση βγαίνει ο Γιάννης Παναγόπουλος, ο οποίος σε γραπτή του δήλωση κάνει λόγο για ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία. Αναλυτικά η δήλωσή του:

Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ

«Για μια ακόμη φορά αυτός που παραβίασε βάναυσα μέσω διαρροών όλες τις αρχές και τους κανόνες του κράτους δικαίου πριν καν οι ελεγχόμενοι- όπως εγώ- λάβουν το πόρισμα ελέγχου, ξαναχτύπησε με νέες διαρροές .

Με ψευδή και ανυπόστατα στοιχεία, νομικίστικες κατασκευές και άλλα πολλά, για τα οποία θα μιλήσουν οι δικηγόροι μου και η Δικαιοσύνη, προσπαθεί να στήσει με το «στανιό» υπόθεση «επικοινωνιακά».

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα.

Θα παρουσιάσω στοιχεία γι΄αυτή τη στημένη υπόθεση τις επόμενες μέρες.

Αντιθέτως θα πρέπει να φοβούνται όταν η φούσκα αυτή σπάσει και ο δημιουργός της και όλοι όσοι εκόντες και άκοντες τη χρησιμοποιούν, σπιλώνοντας υπολήψεις και δολοφονώντας χαρακτήρες».

