Παναγόπουλος: Κακουργηματική δικογραφία μετά τα ευρήματα για αδήλωτα 3,2 εκατ. ευρώ

Αντιμέτωπος με νέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα εμφανίζεται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, έπειτα από νεότερη έρευνα της Αρχής Καταπολέμησης του Μαύρου Χρήματος, υπό τον Χαράλαμπο Βουρλιώτη. Σύμφωνα με όσα έχουν δημοσιευθεί, από τον έλεγχο στις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης προέκυψε ότι δεν είχαν περιληφθεί ποσά που φέρονται να ξεπερνούν τα 3 εκατ. ευρώ.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσό που δεν δηλώθηκε από τον κ. Παναγόπουλο υπολογίζεται στα 3,2 εκατ. ευρώ για την πενταετία 2020-2025. Η υπόθεση συνδέεται με τον ευρύτερο έλεγχο που ακολούθησε τις αποκαλύψεις γύρω από τη διαχείριση κονδυλίων από προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης, ενώ έχει ήδη γίνει γνωστό ότι η Αρχή είχε προχωρήσει σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και σε διαβίβαση πορίσματος στην Εισαγγελία για περαιτέρω ενέργειες.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ δεν είχε υποχρέωση υποβολής κλασικής δήλωσης πόθεν έσχες, όφειλε όμως να καταθέτει δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης λόγω της ιδιότητάς του ως προέδρου ιδρυμάτων της ΓΣΕΕ, μέσω των οποίων φέρεται να διακινήθηκαν τα επίμαχα ποσά. Η νέα δικογραφία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα, καθώς το ύψος των ποσών και η φύση της παράλειψης ή ανακρίβειας εμπίπτουν, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, στις διατάξεις περί κακουργηματικής αντιμετώπισης.

Στο ίδιο ελεγκτικό πλαίσιο προέκυψαν ευρήματα και για την πρώην γενική γραμματέα Εργασίας και πρώην υποδιοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς Άννα Στρατινάκη. Από τον έλεγχο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν σήμερα, διαπιστώθηκαν ανακριβείς δηλώσεις πόθεν έσχες με απόκλιση που φτάνει τα 1,3 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στοιχεία για παράβαση της νομοθεσίας περί πόθεν έσχες φαίνεται πως προέκυψαν και για τον Ανδρέα Γεωργίου, νόμιμο εκπρόσωπο εταιρείας προγραμμάτων κατάρτισης, ο οποίος φέρεται να μην είχε δηλώσει περιουσία που υπολογίζεται μεταξύ 700.000 και 800.000 ευρώ για την περίοδο 2023-2024. Και στις τρεις περιπτώσεις, σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα, τα στοιχεία διαβιβάστηκαν τόσο στον εισαγγελέα όσο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τις περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.

Υπενθυμίζεται ακόμη ότι τον περασμένο Φεβρουάριο η Άννα Στρατινάκη είχε υποβάλει την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς, με το υπουργείο Ανάπτυξης να ανακοινώνει τότε ότι η ίδια επικαλέστηκε οικογενειακούς λόγους υγείας. Η παραίτηση εκείνη είχε έρθει εν μέσω των πρώτων εξελίξεων στην υπόθεση που αφορούσε το περιβάλλον των προγραμμάτων κατάρτισης.

