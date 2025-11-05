Παναιγιάλειος: Μπάρμπεκιου με σουβλάκια πριν την Παναχαϊκή, ΦΩΤΟ

Μετά τη νίκη του Παναιγιαλείου στην Κόρινθο, οι «μελανόλευκοι» απόλαυσαν διήμερο ρεπό την Κυριακή και τη Δευτέρα, ως επιβράβευση για τη σπουδαία προσπάθεια και την αγωνιστική τους συνέπεια.

Γερή «καμπάνα» με συνολικό πρόστιμο 22.000 ευρώ για τα επεισόδια στο Πάτρα 2005-ΑΕ Αιγίου

Την Τρίτη η ομάδα επέστρεψε στις προπονήσεις στο γήπεδο της Αβύθου, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει χαμηλής έντασης ασκήσεις και αποφόρτιση για τους ποδοσφαιριστές που είχαν αυξημένο χρόνο συμμετοχής.

Την Τετάρτη, οι παίκτες του Φώντα Καζακόπουλου πάτησαν ξανά το φυσικό τους σπίτι, το Δημοτικό Στάδιο Αιγίου, μπαίνοντας σε ρυθμούς προετοιμασίας για το μεγάλο ματς με την Παναχαϊκή.

Εκτός πλάνων για τον επερχόμενο αγώνα θα βρίσκεται ο Χρίστος Τασουλής, ο οποίος συμπλήρωσε κάρτες και θα εκτίσει την ποινή του, ενώ δεν υπάρχει κανένας τραυματίας στο υπόλοιπο ρόστερ, γεγονός που δίνει τη δυνατότητα στον τεχνικό του Παναιγιαλείου να δουλέψει

με όλο το ποδοσφαιρικό του δυναμικό στη διάθεσή του.

Μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης, με πρωτοβουλία των παικτών δημιουργήθηκε ένα αυτοσχέδιο μπάρμπεκιου έξω από τα αποδυτήρια όπου είχαν την ευκαιρία όλοι μαζί, να χαλαρώσουν και να διασκεδάσουν.

Τα κρέατα ήταν μία ευγενική χορηγία του Κρεοπωλείου “ΤΣΙΝΟΥΚΑΣ” και του Θάνου Τσινούκα που τον ευχαριστούμε θερμά για την έμπρακτη στήριξη της ομάδας μας.

Η ομάδα συνεχίζει τη δουλειά με συγκέντρωση και πίστη, ενόψει μιας ακόμη σημαντικής αναμέτρησης.

