Παναιγιάλειος: Να δείξει τι πραγματικά αξίζει, το μήνυμα για τον «τελικό» με τη Ζάκυνθο

«Πρόκειται για έναν μεγάλο αγώνα, από αυτούς που ο σύλλογος είχε χρόνια να ζήσει»

08 Απρ. 2026 8:38
Με ανακοίνωσή του ο Παναιγιάλειος στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για το σημερινό (16.00 ) «τελικό» με τη Ζάκυνθο στο φινάλε της β’ φάσης του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής. Παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δυο ομάδες θα συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 και σε σχετική ανακοίνωση του Παναγιαλείου τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ο τεχνικός της ομάδας, Φώντας Καζακόπουλος, έχει στη διάθεσή του όλο το σύνολο των ποδοσφαιριστών, χωρίς προβλήματα απουσιών, επιλέγοντας τους ποδοσφαιριστές που θα παραταχθούν αύριο στον αγωνιστικό χώρο με έναν και μοναδικό στόχο: τη νίκη, που θα φέρει
την πρόκριση για τα μπαράζ ανόδου για τη Super League 2.

Άπαντες στο μελανόλευκο στρατόπεδο έχουν αφήσει πίσω τους το αποτέλεσμα στο Κιάτο και όσα αυτό έφερε. Από την επόμενη κιόλας ημέρα, η σκέψη όλων μας είναι αποκλειστικά στραμμένη στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο — ένα παιχνίδι που κρίνει τα πάντα, το παιχνίδι ολόκληρης
της χρονιάς.

Για τον Παναιγιάλειο πρόκειται για έναν μεγάλο αγώνα, από αυτούς που ο σύλλογος είχε χρόνια να ζήσει. Η αναμενόμενη μαζική παρουσία του φιλάθλου κόσμου γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δηλώνουν απόλυτα έτοιμοι για τη μάχη. Γνωρίζουν
τις απαιτήσεις της φανέλας, γνωρίζουν πόσο έχουν δουλέψει για να φτάσουν μέχρι εδώ και ξέρουν πως τώρα είναι η στιγμή ο Παναιγιάλειος να δείξει τι πραγματικά αξίζει».

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Δυτική Αχαΐα: Τρεις μόνιμες προσλήψεις για διοικητικές υπηρεσίες και Καθαριότητα
11:25 Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
11:20 Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
11:16 Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ
11:15 Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο
11:12 Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας
11:07 Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!
11:06 Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο
10:59 Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
10:56 Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
10:49 «Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη
10:47 Καλαμάτα: Θρασύτατοι απατεώνες έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες
10:44 Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές
10:43 Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής
10:35 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
10:33 ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει
10:29 Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια
10:22 Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
10:21 Νταής στην Κρήτη ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την αδελφή του επειδή δεν του έδωσε χρήματα
10:15 Ανάμεσα στις Καλαμιές: Η σιωπή του βάλτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
