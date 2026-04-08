Παναιγιάλειος: Να δείξει τι πραγματικά αξίζει, το μήνυμα για τον «τελικό» με τη Ζάκυνθο

Με ανακοίνωσή του ο Παναιγιάλειος στέλνει μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση για το σημερινό (16.00 ) «τελικό» με τη Ζάκυνθο στο φινάλε της β’ φάσης του πρωταθλήματος της Γ’ Εθνικής. Παιχνίδι που θα κρίνει ποια από τις δυο ομάδες θα συμμετάσχει στα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 και σε σχετική ανακοίνωση του Παναγιαλείου τονίζονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«Ο τεχνικός της ομάδας, Φώντας Καζακόπουλος, έχει στη διάθεσή του όλο το σύνολο των ποδοσφαιριστών, χωρίς προβλήματα απουσιών, επιλέγοντας τους ποδοσφαιριστές που θα παραταχθούν αύριο στον αγωνιστικό χώρο με έναν και μοναδικό στόχο: τη νίκη, που θα φέρει

την πρόκριση για τα μπαράζ ανόδου για τη Super League 2.

Άπαντες στο μελανόλευκο στρατόπεδο έχουν αφήσει πίσω τους το αποτέλεσμα στο Κιάτο και όσα αυτό έφερε. Από την επόμενη κιόλας ημέρα, η σκέψη όλων μας είναι αποκλειστικά στραμμένη στο παιχνίδι με τη Ζάκυνθο — ένα παιχνίδι που κρίνει τα πάντα, το παιχνίδι ολόκληρης

της χρονιάς.

Για τον Παναιγιάλειο πρόκειται για έναν μεγάλο αγώνα, από αυτούς που ο σύλλογος είχε χρόνια να ζήσει. Η αναμενόμενη μαζική παρουσία του φιλάθλου κόσμου γεμίζει αισιοδοξία και δύναμη τους ποδοσφαιριστές, οι οποίοι δηλώνουν απόλυτα έτοιμοι για τη μάχη. Γνωρίζουν

τις απαιτήσεις της φανέλας, γνωρίζουν πόσο έχουν δουλέψει για να φτάσουν μέχρι εδώ και ξέρουν πως τώρα είναι η στιγμή ο Παναιγιάλειος να δείξει τι πραγματικά αξίζει».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



